Zidane vira opção para comandar a seleção brasileira, segundo jornal

Com a saída de Tite confirmada, a CBF busca um novo técnico para assumir a seleção brasileira. Segundo o jornal francês L’Equipe, o nome do francês Zinédine Zidane agrada a confederação e pode virar opção. Nos últimos dias, Carlo Ancelotti também era candidato ao cargo, mas o técnico italiano confirmou sua preferência em permanecer no Real Madrid.

Carrasco do Brasil como jogador, Zidane pode ser o novo técnico da Seleção. De acordo com o veículo francês, a confederação brasileira busca um nome de prestígio para assumir a escrete, com conquistas e de fácil negociação. Sem clube desde 2021, quando deixou o Real Madrid, o contexto pode facilitar as conversas.

Zidane ficou à beira do campo somente com o Real Madrid, mas com o clube espanhol conquistou três vezes seguidas a Champions League, além de dois campeonatos nacionais. O francês também já ganhou o prêmio de melhor técnico do ano, em 2017, pela Fifa.

O futuro da seleção francesa de futebol pode se entrelaçar com o Brasil. Isso porque a manutenção de Didier Deschamps no cargo da atual vice-campeã mundial é um mistério. A possibilidade de Deschamps deixar o comando da França abre margem para Zidane sonhar com op comando da seleção nacional de seu país.

