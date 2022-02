Zidane exige vinda de Cristiano Ronaldo para fechar com PSG, diz jornal

Em meio as críticas ao argentino Mauricio Pochettino, atual treinador do Paris Saint-Germain, o nome de um substituto surge: o do francês Zinedine Zidane. A negociação, contudo, pode ser mais complexa do que imaginada pela diretoria do clube. De acordo com o tabloide inglês Daily Mirror, o treinador multicampeão pelo Real Madrid exige que Cristiano Ronaldo seja contratado e se junte a Lionel Messi e Neymar para o negócio ser concretizado.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Conhecidos dos anos de Espanha, quando conquistaram três Ligas do Campeões juntos, Zidane e Cristiano Ronaldo querem se reencontrar para reeditar o sucesso. O português de 37 anos defende atualmente o Manchester United, onde está infeliz, de acordo com o divulgado na imprensa inglesa.

A peça-chave da negociação ainda é Mauricio Pochettino. O argentino não embalou na equipe parisiense, mas para que Cristiano Ronaldo e Zidane se reencontrem, o treinador deve deixar o PSG em julho, ao fim da temporada.

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid, no dia 15 de fevereiro.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!