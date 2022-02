Zagueiro faz gol antes do meio de campo e viraliza como candidato a Puskás

O zagueiro Lucão, do Salgueiro-PE, viveu um dia inesquecível no último domingo, 6. Na tentativa de afastar a bola do próprio campo de defesa em partida diante do Sete de Setembro-PE, no estádio Cornélio de Barros, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o defensor acertou de primeira um chute que encobriu de forma surpreendente o goleiro adversário Neneka.

O gol levou a loucura o narrador da transmissão da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e viralizou nas redes sociais com uma enxurrada de menções ao Prêmio Puskás, atribuído pela Fifa ao gol mais bonito da temporada.

“Meu Deus do céu, entrou. Que golaço, que incrível”, falou aos gritos o narrador, surpreso com o que viu.

GOLAÇO DE ANTES DO MEIO DE CAMPO EM SALGUEIRO! INACREDITÁVEL 🎥 TV FPF/ YouTube pic.twitter.com/se5X9JmUmI — Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) February 6, 2022

O lance aconteceu aos 47 minutos do primeiro tempo. Foi o segundo gol da goleada por 4 a 0 do Salgueiro, que está na quinta colocação da competição, com quatro pontos somados.

“Momento muito feliz pra mim. Não sei nem o que falar. Estou muito emocionado pelo gol e pela vitória. Quero parabenizar a todos pelo jogo. Tem que entrar agora, né, depois de um gol desses. Hashtag ‘lucaonopuskas'”, disse o zagueiro em entrevista à TV FPF após a partida.

Forte candidato ao Púskas? 🔥 Emocionado, Lucão falou com a TV FPF e lançou a braba. Vamos subir a hashtag #LucãoNoPúskas? 🎥 TV FPF#fpfpe#PernambucanoMeuAmor pic.twitter.com/O9Ta1A25Mk — Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) February 6, 2022

Batizado em homenagem à lenda húngara Ferenc Puskás, ídolo do Real Madrid e autor de 512 gols em 528 partidas, o prêmio dado ao autor do gol mais bonito da temporada teve o argentino Erik Lamela como vencedor. O jogador marcou um gol de letra quando atuava pelo Tottenham.

Desde sua criação em 2009, a premiação já soma 13 vencedores, entre eles dois brasileiros (Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015) e craques internacionais como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic e James Rodríguez. Curiosamente, Lionel Messi, seis vezes vencedor do prêmio de melhor do mundo da Fifa e líder de indicações ao Puskás (sete), jamais levou o troféu para casa.

