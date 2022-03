Zagueiro do Barça ironiza Vinicius Jr em goleada: ‘Você será Bola de Ouro’

Vinicius Junior teve uma noite difícil na surpreendente derrota por 4 a 0 do líder Real Madrid para o rival Barcelona, no Santiago Bernabéu, no último domingo 20. Sem seu habitual parceiro Karim Benzema, lesionado, a seu lado, o atacante brasileiro teve atuação apagada e se envolveu em discussões com os defensores da equipe catalã. Em uma delas, conforme flagrou uma câmera exclusiva, foi provocado pelo zagueiro Eric Garcia.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Você, o ano que vem, Bola de Ouro. Sim, Bola de Ouro, você será Bola de Ouro”, afirmou o defensor espanhol em direção a Vinicius, em imagem captada pela emissora Movistar. O gesto foi visto como numa provocação em relação aos constantes elogios que o atacante de 21 anos vem recebendo da imprensa europeia.

🥵 Eric García a Vinicius Jr durante el Clásico: 👀 "Tú, el año que viene balón de oro. Balón de oro". 📺 Palabras del central español al delantero brasileño tras perder un balón, según captaron las cámaras de Movistar. pic.twitter.com/WZXmE7sAJg — DRAGNOTE (@DRAGNOTE21) March 21, 2022

Em outros momentos da partida, Vinicius também se desentendeu com Ronald Araújo, que além de marcá-lo com segurança ainda marcou um gol na partida, e com Gerard Piqué, que, por sua vez, tratou de apaziguar os ânimos e chegou a abraçar o jovem atacante, como se o estivesse aconselhando.

Autor de 14 gols e 9 assistências em 27 jogos desta temporada da Liga, Vinicius teve sua atuação no clássico mal avaliada pelos jornais espanhóis. O Marca, de Madri, destacou que o “brasileiro foi o único atacante que conseguiu criar algo sem Benzema, mas que esteve muito só” durante o jogo. Já o catalão Mundo Deportivo apontou que “sem seu sócio (Benzema), o rendimento de Vinicius cai consideravelmente” e que o atacante “teve a chance do empate em seus pés, mas errou e a equipe veio abaixo”.

Apesar do duro tropeço, que coloca pressão no técnico Carlo Ancelotti e na sequência da temporada, o Real Madrid ainda lidera com folga o Campeonato Espanhol, com 66 pontos, nove a mais que o Sevilla e 12 a mais que o Barcelona.

.