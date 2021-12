Leila Pereira deu um claro aviso logo em sua primeira entrevista coletiva como presidente do Palmeiras: o camisa 9 desejado por Abel Ferreira e pela torcida não será um medalhão – termo utilizado no futebol para um jogador já consolidado no mercado. Por isso, nomes como o de Edinson Cavani, do Manchester United, e outros tantos já estão praticamente descartados.

O perfil definido pela nova dirigente do clube é centralizado em um jogador mais jovem e que possa gerar revenda no futuro. “O objetivo é investir em jovens que deem retorno esportivo e financeiro, que em um futuro, se precisarmos vendê-los, isto retorne em investimento para o clube”, disse.

“Medalhão, para mim, é o jogador que entra em campo para resolver, que ajude o Palmeiras a ser vitorioso. Não acredito que nome ganhe campeonato nenhum. O que acredito é sangue na veia, é alma e vontade”, completou.

Para a posição, o Palmeiras conta hoje com Deyverson – herói do título da Libertadores –, Luiz Adriano e Willian, todos com enormes chances de deixar o clube. Opções como Taty Castellanos, Yuri Alberto, Rafael Navarro, Pedro e Wesley Moraes ganharam força nos últimos dias. PLACAR explica a situação deles:

Yuri Alberto

Artilheiro do Internacional na última temporada, com 19 gols marcados em 55 jogos, o atacante de 20 anos surge como potencial aposta do clube paulista no mercado. Os valores, contudo, assustam. O clube gaúcho entende que Yuri é o nome mais valorizado de seu elenco no mercado e definiu 20 milhões de euros (cerca de 128 milhões de reais) o valor para liberá-lo.

Alvo do Zenit, da Rússia, ainda não houve avanço nas negociações. Segundo o UOL, o clube já rejeitou uma primeira investida de 14 milhões de euros (89 milhões de reais).

Ele chegou ao Inter em julho de 2020, após uma polêmica não renovação de contrato com o Santos. Com a ajuda do empresário Delcir Sonda desembolsou cerca de 10 milhões de reais para convencer o jogador a assinar com o clube e ficar com 85% de seus direitos econômicos, a maior fatia. A multa nacional é de 200 milhões de reais e o contrato até 2025.

Taty Castellanos

Alvo antigo do Palmeiras, o atacante do New York City teve um 2021 de respeito: 22 gols em 35 partidas. Terminou, também, como artilheiro da Major League Soccer nesta temporada com 19 gols. A proposta anterior pelo jogador argentino de 23 anos no início do ano era 8 milhões de dólares (45 milhões de reais), valor rechaçado e que agora deve ser inflacionado.

Formado na Universidad de Chile, o jogador foi emprestado ao pequeno Torque, equipe do Uruguai, antes de se destacar e seguir para o seu atual clube, em 2018. Está na quarta temporada pelo New York City, a melhor da carreira.

Rafael Navarro

O Palmeiras tem com o Botafogo negociações encaminhadas por Rafael Navarro, principal nome da campanha que deu o título da Série B do Campeonato Brasileiro aos cariocas. A informação inicial é do jornal O Dia. Autor de 16 gols e dez assistências em 48 jogos, Navarro tem contrato apenas até 31 de dezembro e já recusou recentemente proposta do Minnesota United para permanecer no futebol brasileiro.

Aos 21 anos, o jogador tem passagens pelas categorias de base do Fluminense, mas foi formado pelo Atlético Goianiense. Ainda passou pelo sub-20 do Botafogo antes de ganhar as primeiras chances como profissional em 2020.

Wesley Moraes

Outro nome pretendido, Wesley já se manifestou publicamente afirmando que cogita a possibilidade de retornar ao país. “Não descarto voltar ao Brasil neste momento. Ainda mais se for para jogar em uma equipe que vai disputar títulos, que tem uma estrutura de trabalho muito boa e um elenco de nível altíssimo”, disse o jogador.

Aos 25 anos, ele está emprestado pelo Aston Villa ao Club Brugge, mas vive um momento de baixa na carreira após um início arrasador no futebol inglês na temporada 2019/20.

Com passagens pelas categorias de base do Itabuna, Wesley foi formado pelo AS Trencin, da Eslováquia, antes de se transferir para o mesmo Brugge, onde atuou de 2015 a 2019. No retorno ao clube, disputou apenas seis jogos e não marcou gols.

Pedro

Sonho antigo do Palmeiras, Pedro é considerado o centroavante dos sonhos. Recentemente, o nome foi alvo de manifestação viral nas redes sociais, uma chuva de pedidos em torno de sua contratação. A diretoria, contudo, ainda vê o desejo como irreal devido aos altos valores que envolveriam a contratação. Por ele, o Flamengo pagou a Fiorentina 14 milhões de euros (90 milhões de reais a época).

Na reserva de Gabriel Barbosa durante toda a temporada, o jogador é visto como um potencial desperdiçado pela equipe carioca. Marcou 18 gols em 46 jogos, muitos dele saindo do banco de reservas. Na temporada anterior foram 23 em 54 partidas.

