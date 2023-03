Yuri Alberto e Bremer são convocados para seleção brasileira após cortes

Na noite do último sábado, 8, a CBF confirmou a convocação do atacante Yuri Alberto e do zagueiro Bremer para os próximos compromissos da seleção brasileira. A dupla entra no lugar de Richarlison e Marquinhos, chamados na primeira lista, mas que tiveram lesões confirmadas por seus clubes, tornando-se desfalques.

O técnico Ramon Menezes já teve que resolver problemas antes mesmo de sua estreia na seleção principal. Pelo Tottenham, logo no início de partida contra o Southampton, o atacante Richarlison sentiu dores na panturrilha direita e precisou deixar o campo. Já o zagueiro Marquinho não foi relacionado para a partida do PSG alegando que ainda não se recuperou de um problema no abdome.

Com isso, a dupla Yuri Alberto e Bremer ganharam o espaço dos desfalques. O atacante do Timão vai defender a seleção brasileira principal pela primeira vez, enquanto o zagueiro retorna após integrar o elenco que disputou a Copa do Mundo do Catar.

A comissão brasileira se apresenta na próxima segunda-feira, em Tânger, no Marrocos. O compromisso contra a seleção local acontece no próximo sábado, às 19h (horário de Brasília).

Confira os convocados de Ramon Menezes:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico Paranaense) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Roger Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Robert Renan (Zenit) e Bremer (Juventus)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinícius Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico Paranaense) e Yuri Alberto (Corinthians)