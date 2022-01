Yuri Alberto é anunciado pelo Zenit e não joga mais pelo Internacional

Yuri Alberto não é mais jogador do Internacional. Neste domingo, 30, a diretoria do Colorado confirmou a venda do centroavante para o Zenit, da Rússia, que também já anunciou oficialmente o jogador.

Em vídeo publicado pelo Internacional em suas redes sociais, o presidente Alessandro Barcellos confirmou o acerto da negociação. Ainda durante a semana, algo semelhante já tinha acontecido com o dirigente colorado anunciando a liberação para o jogador viajar até a Rússia e passar pelo processo de exames médicos.

Os valores não foram divulgados, mas Barcellos revelou que é a maior venda da história do Internacional. Segundo noticiou o ge, o Zenit pagou algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões). O clube russo subiu a proposta inicial para contar com o jogador de imediato. Assim, Yuri Alberto não joga mais pelo Colorado.

No vídeo de anúncio feito pelo Zenit, o centroavante foi recebido pelos brasileiros Claudinho, Malcon e Wendell, com direito a passinhos de funk.

Yuri Alberto deixa o Internacional depois de um ano e meio no clube. Nesse período, ele atuou em 84 partidas e marcou 31 gols.

