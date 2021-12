YouTube e FPF anunciam transmissão da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O YouTube e a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciarão em evento nesta segunda-feira, 27, um novo passo de sua parceria: a transmissão de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, de forma gratuita, no canal do canal do Paulistão na plataforma de vídeos. A primeira partida transmitida será Bahia x Atlético Matogrossense, às 13h15 do dia 4 de janeiro, com transmissão exclusiva do YouTube.

Ao todo, oito jogos da fase classificatória do campeonato serão transmitidos na plataforma via celular, computador ou Smart TV. Vários recursos exclusivos do YouTube farão parte desta temporada, incluindo chat ao vivo, com comentários de YouTubers com foco em esportes, e pesquisas durante a partida que mantêm os fãs envolvidos durante toda transmissão dos jogos da Copinha, que já revelou atletas como Neymar e Gabriel Jesus.

“O YouTube já tem um vasto conteúdo para o fã de futebol e um público cativo. A final do Paulistão Feminino 2021 exibida na plataforma em dezembro, por exemplo, bateu recorde de audiência. A Copinha é o primeiro campeonato da parceria entre o YouTube e a Federação Paulista de Futebol que segue até 2024 e chega para completar a experiência do torcedor dentro da plataforma com jogos ao vivo e muita interação”, explica Eduardo Brandini, Diretor de parcerias para TV, jornalismo e esportes do YouTube Brasil.

No início deste ano, o YouTube e a FPF anunciaram uma parceria para oferecer os jogos do Paulistão gratuitamente aos torcedores, tornando-se a única plataforma digital aberta a transmitir o campeonato. De 2022 a 2024, a plataforma exibirá ao vivo 16 partidas do Campeonato Paulista, incluindo uma das semifinais e as duas finais. Os jogos serão anunciados em uma data futura.

Além das 16 transmissões ao vivo, o acordo inclui conteúdos de todos os jogos da competição, como melhores momentos, curiosidades, entrevistas, entre outros. Também fazem parte da parceria mais de 60 partidas de outras competições organizadas pela FPF, entre elas o Paulistão Feminino e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem conduz o processo ao lado da FPF, de forma exclusiva, é a LiveMode, agência parceira do futebol paulista desde 2018.

A Copa São Paulo teve sua edição de 2021 adiada em razão da pandemia do novo coronavírus. A última, realizada em 2020, teve como campeão o Inter, em final disputada contra o rival Grêmio, no Pacaembu.

Abaixo, os oito jogos da fase de grupos da Copinha que serão transmitidos exclusivamente no YouTube:

04/01, 13h15 – Bahia x Atlético Matogrossense

05/01, 13h15 – Ceará x Bragantino – PA

06/01, 13h15 – Velo Clube x Athletico Paranaense

07/01, 13h15 – Ituano x Fortaleza

08/01, 13h15 – Mirassol x Sport Recife

09/01, 13h15 – União São João x Athletico Paranaense

10/01, 13h15 – Votuporanguense x Bahia

11/01, 13h15 – Nacional x Coritiba

*As partidas da fase eliminatória serão anunciadas em uma data futura.