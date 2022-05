Xavi pede nove reforços à diretoria do Barcelona, diz jornal; veja a lista

O técnico Xavi Hernández entregou à diretoria do Barcelona uma lista com nove reforços considerados ideais para a próxima temporada, segundo informações do jornal espanhol As. Entre os nomes estão o do atacante polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo pela Fifa em janeiro, além do brasileiro Raphinha, do Leeds. O treinador sinalizou publicamente na última semana já ter tido conversas diretas e decisivas com alguns dos jogadores do atual elenco do clube catalão sobre a permanência para a próxima temporada.

De acordo com o jornal, o Barça possui um acordo verbal com Lewa por três temporadas. Falta, contudo, convencer o Bayern de Munique. O clube alemão endurece a liberação antes do fim do contrato, em junho de 2023.

Alguns dos alvos são jogadores com contratos por encerrar no fim de junho, casos do zagueiro espanhol César Azpilicueta, 32 anos, capitão do Chelsea, do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, 26 anos, também do clube inglês, e do meio-campista marfinense Franck Kessie, 25 anos, um dos principais nomes do Milan na temporada.

Segundo a publicação, Christensen e Kessie já tem um pré-acordo com o clube. O defensor assinará por quatro temporadas, recebendo cinco milhões de euros anuais (26 milhões de reais), mesmo tempo de contrato do marfinense, que ganhará seis milhões de euros anuais (31 milhões de reais).

Azpilicueta, por sua vez, teria um acordo verbal para um contrato por três anos. O principal empecilho é que uma cláusula automática de renovação com o Chelsea não seja colocada em prática, inviabilizando o negócio.

O lateral-esquerdo Marcos Alonso, 31 anos, é outro que figura na lista. Com contrato até 2023, o Barcelona ainda precisaria convencer o Chelsea a liberar o jogador. Raphinha, por sua vez, tem cláusula de 25 milhões de euros (129 milhões de reais) e conta a favor do Barça o bom relacionamento do presidente Joan Laporta com o ex-meia Deco, agente do atleta.

A lista também tem o zagueiro Koundé, do Sevilla, mas a negociação é considerada difícil. Se não conseguir convencer o time espanhol, o zagueiro Koulibaly, do Napoli, seria o plano B.

Completam os nomes os meio-campistas Martin Zubimendi, da Real Sociedad, e Carlos Soler, do Valencia. Ambos têm suas chegadas condicionadas a saída do meia holandês Frankie De Jong.

