Xavi dá aval e Daniel Alves deve voltar ao Barcelona aos 38 anos

Sem acerto com nenhum clube do futebol brasileiro após rescindir contrato com o São Paulo, Daniel Alves deve retornar ao Barcelona em 2022. Aprovado pelo novo técnico Xavi Hernández, de quem foi companheiro no clube por muitos anos, o lateral-direito de 38 anos deve vestir a camiseta “blaugrana” novamente, após seis anos. Segundo informações do diário espanhol Sport desta sexta-feira, 12, o anúncio depende de uma última reunião, em que ambas as partes não devem recuar.

Desde que encerrou seu vínculo com o time brasileiro, Daniel se ofereceu para retornar ao Barça e, antes do jogo contra o Dinamo de Kiev, pela Champions League, se encontrou com Joan Laporta. No entanto, Ronald Koeman recusou a volta do lateral. Xavi, que chegou recentemente ao clube para comandar a comissão técnica, contrariou a decisão do holandês e deu aval para a contratação. Ao diário, o jogador disse que sempre deixou claro o carinho pelo time e estaria disposto a voltar quando fosse chamado. Alves atuou 391 vezes entre 2008 e 2016 e conquistou 23 títulos.

Seu último trabalho, porém, terminou de maneira conturbada. Infeliz com o atraso de salários do São Paulo, o atleta não poupou críticas ao clube e recebeu inimizade de boa partida da torcida. Campeão paulista de 2021, Daniel atuou 95 vezes pelo Tricolor Paulista, como lateral, ala e meio-campista, vestindo a camisa 10. Lembrado por Tite recentemente para a seleção brasileira, o jogador pode trazer pra si novamente os olhares do treinador e se aproximar de vaga na Copa do Mundo de 2022.

