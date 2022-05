Wolverhampton x Manchester City: onde assistir ao jogo pela Premier League

Líder da Premier League empatado em pontos com o Liverpool, o Manchester City tenta voltar a abrir vantagem na briga pelo título da competição nesta quarta-feira, 11, diante do Wolverhampton, às 16h15 (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton. A partida terá transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

O confronto é mais um dos jogos atrasados da 33ª rodada da competição. A rodada iniciou com a vitória por 2 a 1 do Liverpool sobre o Aston Villa na terça-feira, 9. Na quarta, 11, Leeds e Chelsea também se enfrentam. Na quinta, 12, Everton x Crystal Palace.

A equipe de Jürgen Klopp se recuperou depois de empatar por 1 a 1 com o Tottenham no último sábado, 7, em Anfield. Pelo tropeço, os Reds viram a diferença de um ponto se transformarem em três – 86 a 83. Agora, empatados novamente em 86, esperam por uma derrota do rival.

O City vem de goleada por 5 a 0 sobre o Newcastle, no Ettihad Stadium. Os gols do jogo foram marcados por Sterling, duas vezes, Laporte, Rodri e Foden.

A rivalidade entre City e Liverpool ganhou mais peso pela reação do técnico alemão a declarações do técnico espanhol Pep Guardiola, com risos e ironia, sobre o fato de a equipe de os Reds receberem apoio da maior parte do país. “Bom, eu moro em Liverpool, e aqui realmente muita gente quer que ganhemos a liga, é verdade, mas mesmo aqui talvez seja só 50%.”

O Liverpool ainda encara Southampton, fora de casa, e Wolverhampton, em casa, nos dias 17 e 22, respectivamente. No meio dos confrontos, terá o Chelsea pela decisão da Copa da Inglaterra no próximo dia 14.

O City terá também o West Ham fora, no próximo dia 15 de maio. encerra a competição diante do Aston Villa, em casa, no dia 22 de maio.

Veja como assistir ao jogo desta quarta-feira:

16h15

Wolverhampton x Manchester City – ESPN e Star+

