Walace, o volante campeão olímpico que está na mira do Flamengo

O Flamengo, em boa fase e na briga pelos títulos de Copa do Brasil e da Libertadores, segue em busca de mais reforços para o restante da temporada. O novo nome na mira do clube carioca é Walace, volante de 27 anos que pertence à Udinese, da Itália. Campeão olímpico com a seleção brasileira na Rio-2016, o meio-campista está na Europa desde 2017, mas sem passagem por times de grande destaque.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Baiano de Salvador, Walace foi descoberto por um olheiro atuando pelo time Simões Filho e transferido às categorias de base do Avaí. Ainda foi emprestado ao Bahia antes de se firmar e receber as primeiras chances como profissional. No Tricolor Gaúcho, Walace foi sempre visto como uma das promessas da geração e correspondeu: foi peça essencial da construção do time que dominou posteriormente o futebol estadual e conquistou a Copa do Brasil de 2016.

Em grande fase, o volante defendeu o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Walace conquistou a titularidade na reta final e atuou na íntegra a terceira partida da fase de grupos, as quartas, a semi e a final, contra a Alemanha. O bom desempenho fez o Hamburgo, da Alemanha, pagar 9,2 milhões de euros (cerca de 30 milhões de reais na época) e contratar o atleta no início de 2017.

Continua após a publicidade

Contudo, no time alemão, Walace encontrou uma equipe pouco estruturada e se envolveu em uma grande polêmica em 2018. O brasileiro se negou a cumprir a ordem do técnico Christian Titz, que queria escalá-lo como zagueiro. “Walace não cumpriu suas obrigações contratuais novamente na semana passada. O jogador deveria atuar da forma orientada, seguindo as novas ideias do técnico e jogar na posição pedida“, explicou o diretor esportivo do Hamburgo, Bernhard Peters, na ocasião.

Afastado, o jogador não compareceu ao estádio e ainda publicou fotos com amigos, se divertindo durante a derrota, o que enfureceu ainda mais a diretoria na temporada em que o Hamburgo foi rebaixado pela primeira vez em sua história. Em baixa, ele foi contratado pelo Hannover, em mais uma passagem sem brilho na Bundesliga.

Walace, entretanto, conseguiu se redimir na Udinese, clube do norte da Itália conhecido pela passagem do ídolo rubro-negro Zico, nas últimas três temporadas. Já fora do radar de seleção brasileira e mais experiente, o volante conquistou espaço e foi o vice-líder em desarmes (68) do último Campeonato Italiano, segundo o SofaScore. Em 38 jogos na última temporada, marcou um gol e ajudou o time a terminar na 12ª colocação.

O volante vê com bons olhos o retorno ao Brasil e, no Flamengo, chegaria para ser parte da renovação do meio-campo. A contratação está próxima de ser concretizada.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens