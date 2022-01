Votuporanguense-SP x Bahia: assista ao vivo ao jogo da Copinha

Votuporanguense-SP e Bahia se enfrentam às 13h15 (de Brasília) desta sexta-feira, 14, em confronto válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Plínio Martins, em Votuporanga. O duelo é decisivo, quem vencer avança para as oitavas de final (clique aqui e assista ao vivo ao jogo, no Youtube da Federação Paulista de Futebol).

Esse será o segundo encontro entre as equipes na atual edição da competição. Na primeira fase, no último dia 10, o confronto pelo grupo 2 terminou empatado em 1 a 1. Até aqui, ambos tem campanhas idênticas, com duas vitórias e dois empates. Nenhum dos dois foi derrotado até o momento.

O vencedor do confronto encara quem avançar do confronto entre Mirassol e Sport, que também acontecerá nesta sexta, às 16h (de Brasília), em Bálsamo.

A Copinha teve seu pontapé inicial no dia 2 e será disputada até o próximo dia 25 de janeiro. Ao todo, são 128 equipes divididas inicialmente em 32 grupos. Após isso, partidas únicas eliminatórias até a decisão.

