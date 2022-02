Vlahovic, sérvio de R$ 454 milhões, é aposta da Juventus na Champions

A Juventus enfrenta nesta terça-feira, 22, o Villarreal, no estádio El Madrigal, na Espanha, em confronto válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, com olhares voltados para a estreia do atacante sérvio Dusan Vlahovic na competição.

Desde que se transferiu da Fiorentina à Velha Senhora, em janeiro deste ano, por 80 milhões de euros (454 milhões de reais), o centroavante de 22 anos já fez quatro jogos por campeonato nacional e Copa da Itália, com um gol marcado pela equipe de Turim.

Com facilidade para finalizar, força física e juventude, Vlahovic ganhou projeção mundial atuando em Florença. Em 2021, ele balançou as redes 27 vezes em jogos de liga, igualando um recorde de 61 anos no clube, que pertencia ao sueco Kurt Hamrin.

Nascido no dia 28 de janeiro de 2000, em Belgrado, na Sérvia, Vlahovic se destacou desde as categorias de base. Quando tinha 15 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Partizan, equipe tradicional do futebol sérvio.

Aos 16, estreou no time principal e se tornou o atleta mais jovem a atuar com a camisa do clube. Ainda muito imaturo, marcou apenas três vezes em 27 partidas atuando no time de seu país.

Mesmo assim, Vlahovic chamou a atenção do futebol italiano e foi contratado pela Fiorentina em junho de 2017, apresentando-se ao elenco profissional do clube quando fez 18 anos. Pouco utilizado em sua primeira temporada, o atacante canhoto de 1,90 metro explodiu após dois anos no clube, em 2020/21, quando marcou 21 vezes em 40 partidas.

O impacto de Vlahovic na Itália foi tão grande que o tradicional jornal La Gazzetta dello Sport o comparou a Gabriel Batistuta, atacante argentino que fez história na Fiorentina entre 1991 e 2000 e é ídolo da torcida. “Físico explosivo, chute formidável: Vlahovic parece Batistuta”, foi o título da matéria, que afirmou ser óbvio e inevitável resistir à tentação de comparar Dusan ao “Rei Leão” de Florença.

Contudo, o diário antecipou o que viria a ocorrer com a iminente saída do sérvio: “Vlahovic será o novo Bati? Não, o sérvio partirá em breve, enquanto o argentino permaneceu em Florença entre 1991 e 2000, ano de nascimento de Dusan, e se tornou capitão para sempre. Ainda hoje qualquer porta está aberta para Batistuta em Florença. Vlahovic, se e quando voltar, será vaiado”, escreveu a Gazzetta.

Nos últimos anos, a ida de talentos da Fiorentina para a arquirrival Juventus revoltou a torcida. Os casos mais recentes são os do colombiano Juan Cuadrado e dos italianos Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

Como previsto, a novela que envolveu a partida do atacante à Juventus não tardou a acontecer. Nos dias finais da janela de transferência de janeiro, o clube de Turim abriu os bolsos pelo jogador. Agora, espera que o herdeiro de Cristiano Ronaldo com a camisa 7 do clube impulsione a equipe às quartas de final diante do Villarreal.

