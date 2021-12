Vlahovic marca e iguala feito histórico de Cristiano Ronaldo no Italiano

Dusan Vlahovic, atacante sérvio de 21 anos, segue brilhando pelos campos da Itália. Neste domingo, 19, o jogador da Fiorentina anotou um gol no empate do seu time diante do Sassuolo por 2 a 2 e chegou a 33 gols em 2021 pelo Campeonato Italiano, igualando o número de Cristiano Ronaldo em 2020, pela Juventus. Essas são as melhores marcas em um ano nos últimos 60 de competição nacional.

O sérvio ainda pode ultrapassar o português já que a Fiorentina ainda tem mais um jogo em 2021. A equipe encara o Hellas Verona nesta quarta-feira, 22, às 14h30 (de Brasília), pelo Italiano.

Caso consiga, o atacante deixará Cristiano para trás e ficará isolado na terceira posição da tabela, atrás apenas do vice-líder Gunnar Nordahl, que anotou 36 gols pelo Milan em 1950, e do líder Felice Borel, que fez 41 tentos pela Juventus em 1933.

Vlahovic também já ultrapassou o histórico atacante Kurt Hamrin. Há 61 anos, o sueco anotou 27 gols pela Fiorentina no Italiano em um mesmo ano e era dono do recorde de tentos pelo clube de Florença.

