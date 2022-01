Vitória do Palmeiras na Copinha tem invasão e até faca em campo

A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, neste sábado, 22, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, contou com um episódio lamentável no final da partida. Quando o relógio já marcava 50 minutos na segunda etapa, dois torcedores invadiram o campo e tentaram agredir jogadores do Palmeiras. Na confusão, uma faca foi encontrada no gramado pela equipe de arbitragem.

O São Paulo pressionava o Palmeiras no final do jogo e, no momento em que os jogadores se concentravam na área alviverde, um torcedor invadiu o gramado e correu em direção aos atletas palmeirenses. Pouco depois, outra pessoa saltou das arquibancadas e entrou em campo, mas foi contido pelo atleta Caio Matheus, do São Paulo. Enquanto isso, vários objetos foram arremessados no gramado.

Depois que os invasores foram retirados pela segurança e a Polícia Militar, a arbitragem recolheu uma faca caída no campo. A partida ficou paralisada por cerca de seis minutos. Os palmeirenses, justificando falta de segurança para continuar a partida, pediam o fim do jogo. Contudo, a arbitragem reiniciou o jogo, que durou por mais dois minutos.

“Vi com muita tristeza, acabei de falar sobre educação. São Paulo e Palmeiras vieram pra jogar futebol, fizeram um bom jogo cada um dentro da sua estratégia. São coisas que infelizmente, de fora, não conseguimos controlar. Por isso que é importante que quem está dentro de campo dê bons exemplos”, disse o ex-jogador Alex de Souza, ídolo do Palmeiras e atual técnico do São Paulo, no fim da partida.

Por se tratar de um clássico, a partida entre São Paulo e Palmeiras aconteceu com torcida única. Dono da melhor campanha, o Tricolor era o mandante do jogo, e, por isso, apenas torcedores são-paulinos estavam presentes na Arena Barueri. Para evitar superlotação, a Federação Paulista de Futebol cobrou ingressos para o Choque-Rei deste sábado.