Vitor Roque decide e Brasil abre fase final do Sul-Americano com vitória

O Brasil estreou bem no hexagonal final do Sul-Americano sub-20, nesta terça-feira, 31, na Colômbia. Com dois gols do artilheiro Vitor Roque e um do capitão Andrey Santos, a seleção fez 3 a 1 no Equador e somou seus primeiros três pontos na fase decisiva da competição. Sebastián González descontou para os equatorianos, que pressionaram no segundo tempo.

O próximo desafio da seleção comandada por Ramon Menezes é contra a Venezuela, nesta sexta-feira, 3. As outras equipes que se classificaram para o hexagonal final são o Paraguai, o Uruguai e a anfitriã Colômbia.

O Brasil começou dominando as ações e logo abriu o placar. Aos 14 minutos, Vitor Roque brigou com o zagueiro, recuperou uma bola perdida, abriu para a perna direita e soltou uma bomba. Aos 28, o centroavante do Athletico Paranaense ampliou, aproveitando falha da defesa equatoriana. Ele saiu na cara do gol e bateu com categoria, marcando seu quinto gol no torneio.

Vitor Roque terminou o primeiro tempo mancando e não voltou do intervalo. Sem ele, o Brasil perdeu agressividade e passou a tomar pressão, contando com grandes defesas do goleiro Mycael. Até que, aos 31 minutos, o Equador descontou com González, aproveitando rebote na área. Mas a festa durou pouco: cinco minutos depois, em falta levantada na área, o volante Andrey, recém-vendido pelo Vasco ao Chelsea, escorou com estilo para as redes e deu números finais ao placar.