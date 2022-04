Vítor Pereira testa positivo para Covid, e Corinthians cancela entrevista

Em nota oficial, o Corinthians divulgou que Vítor Pereira testou positivo para a Covid-19 e que a entrevista do técnico, que aconteceria nesta segunda-feira, 25, às 13h, foi cancelada. Já a coletiva de Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, está mantida para às 14h. Após o clube passar todo o fim de semana sem dar entrevistas, mesmo em dia de dérbi contra o Palmeiras, por uma ação contra a violência no futebol, o contato com a imprensa voltará a acontecer.

Aguardando contraprova do teste, o Corinthians decidiu por cancelar o atendimento de Vítor Pereira aos jornalistas. Caso o segundo teste siga positivo para a Covid, o treinador não estará à beira de campo contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira, 26, pela Libertadores.

Contestado por resultados não convincentes, Vítor Pereira ainda não caiu nas graças da torcida. Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, o time ainda saiu derrotado em todos os quatro clássicos que o português comandou. No último deles, no sábado, 23, a derrota foi por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

