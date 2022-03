Vítor Pereira lamenta derrota no Majestoso em estreia pelo Corinthians

A estreia de Vítor Pereira no comando técnico do Corinthians, neste sábado, 5, não foi das melhores. No clássico contra o São Paulo, no Morumbi, o Timão acabou derrotado por 1 a 0 com gol logo aos 52 segundos. Na coletiva pós-jogo, o treinador português lamentou a desconcentração da equipe no início da partida.

“Em primeiro lugar, acho que o gol cedo e a chuva que caiu condicionaram o jogo. A chuva é uma coisa que não podemos controlar. O gramado ficou muito pesado e dificultou o jogo. O que tínhamos feito no aquecimento se quebrou no período em que esperamos a luz voltar. Tivemos um pouco essa desconcentração, foi o que percebi da minha equipe. O São Paulo conseguiu entrar no jogo desde o primeiro minuto e nós demoramos um pouco para reagir. Quando reagimos, já tínhamos concedido o primeiro gol”, analisou Vítor Pereira.

Há apenas cinco dias no Corinthians, o treinador admitiu que há coisas a serem evoluídas na sua equipe e que o clássico deste sábado também serviu para que ele fizesse mais uma avaliação.

“Evidentemente, tem muita coisa para corrigir. Tivemos cinco treinos, e em dois não foram com essa equipe (titulares). Sabemos exatamente o que temos que melhorar. Vou tirando impressões, avaliando os jogadores que tenho, e este jogo me permitiu avaliar, mais uma vez, o que temos de bom.”, completou.

Pensando na sequência do trabalho, Vítor Pereira frisou que já identificou os problemas que surgiram durante o jogo e que vai planejar os próximos treinos em cima dos erros cometidos pela equipe. O treinador também demonstrou serenidade ao aceitar que não veria grandes mudanças com pouco tempo de treino até a estreia.

“Sabemos exatamente o que temos que trabalhar. Vamos trabalhar em cima deste jogo, analisar os erros, aquilo que fizemos bem e o que fizemos mal. É um processo que leva tempo, não é em três dias que conseguimos. Naqueles primeiros trinta minutos tentamos o perde e pressiona, conseguimos criar algumas chances de gols, que não concretizamos. Agora, precisamos ter capacidade de prolongar isso durante no tempo”

O gol solitário da partida saiu dos pés de Calleri, logo aos 52 segundos da primeira etapa. Agora, Vítor Pereira se prepara para ter o primeiro contato com a área técnica da Neo Química Arena, já que o próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, no próximo sábado, 12, às 18h30. O Timão é o líder do Grupo A com 17 pontos.