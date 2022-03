Vitor Pereira é registrado no BID e estreia pelo Corinthians em clássico

Vitor Pereira estreará oficialmente como técnico do Corinthians no próximo sábado, 5, no clássico diante do São Paulo, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O nome do técnico português foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 4.

Havia uma indefinição sobre a presença de Pereira no Majestoso, pois, por ser um profissional estrangeiro, ele precisaria ter seu visto de trabalho aprovado para se inscrever a tempo. Além disso, uma dívida do clube com o meia Jadson colocava a inscrição em xeque.

O treinador com passagem por Porto e Fenerbahce, além de clubes asiáticos, chegou à capital paulista na semana passada e acompanhou a vitória do Corinthians contra o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, ainda sob o comando do interino Fernando Lázaro. Em seguida, Pereira comandou os treinamentos e já impôs sua metodologia de trabalho.

Nesta sexta-feira, Pereira concedeu sua primeira entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e explicou por que firmou contrato de apenas nove meses. “Quando eu saí do Porto, fui para a Arábia Saudita. Eu tenho tomado algumas decisões na minha vida que são muito intuitivas, emocionais. Para me convencer, é preciso apelar um pouco ao meu sentimento. Fui para lá com dois anos de contrato e no final do primeiro quis ir embora e paguei um ano de multa. Então nunca mais voltei a fazer contratos de longa duração. Preciso chegar no final da temporada e ver se estou feliz, se o clube está feliz comigo.”

O treinador ainda citou o adversário deste sábado ao falar de sua admiração por Telê Santana e outros técnicos que o influenciaram. “Em termos de clube, o Telê Santana, as equipes dele… Telê, Cruyff, Arrigo Sacchi, Guardiola, foram pessoas que viram o futebol mais para frente. Conseguiram projetar um futebol, em sua época, de uma qualidade de vinte anos a frente. E o Telê Santana foi um deles. Aquela equipe do São Paulo do Telê tinha muita qualidade.”

O Corinthians lidera o grupo A do Paulistão com 17 pontos, sete a mais que o vice-líder Guarani, enquanto o São Paulo está no topo do grupo B, com 14, empatado com o São Bernardo.