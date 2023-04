O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 11, a demissão do técnico Vítor Pereira. O clube carioca optou por interromper o trabalho do português depois de apenas quatro meses, mesmo tendo que arcar com uma multa de 15 milhões de reais. Pesaram, principalmente, os fracassos nas cinco disputas por taças na temporada (Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Taça Guanabara e Campeonato Carioca).

A saída de VP ainda aumenta uma sina de mudanças no comando do clube desde o fim da era Jorge Jesus, em julho de 2020. Ele se tornou o sexto treinador do Rubro-Negro a deixar a agremiação no período, o quinto por demissão – a única exceção é Dorival Júnior que saiu em fim de contrato.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

Com isso, a diretoria acumula aproximadamente 37 milhões de reais gastos com multa, sendo quase metade do montante pagos apenas para Pereira, o último a não agradar os dirigentes, segundo informações do jornal O Globo.

O primeiro a assumir após JJ foi o espanhol Domènec Torrent, que chegou com enorme expectativa pelos longos anos como um dos auxiliares de Pep Guardiola.

Sem sucesso, teve o contrato encerrado brevemente. Dome fez 24 jogos pelo Flamengo, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, um aproveitamento de 63,8%, e uma multa rescisória de mais de 11 milhões de reais.

Continua após a publicidade

Escolhido para dar sequência, Rogério Ceni foi quem mais venceu após Jesus. O ex-goleiro e atual treinador do São Paulo conquistou o Brasileirão de 2020, a Supercopa de 2021 e o Carioca de 2021. Após 47 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 59,3%, o treinador foi demitido e teve de ser recompensado em 3 milhões.

Durante 2021, Renato Gaúcho chegou à Gávea para tentar levar o time a novos momentos de glória. Sem sucesso, apesar de um início animador, Portaluppi foi demitido após perder a decisão da Libertadores para o Palmeiras. Esteve à frente em 38 partidas, 25 vitórias, oito empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 72,8%

Em outra aposta no mercado estrangeiro, o Flamengo contratou o português Paulo Sousa, que deu início a temporada de 2022. Sem vencer o Campeonato Carioca e a Supercopa, teve o trabalho encerrado depois de 19 vitórias, sete empates e seis derrotas em 32 jogos, recebendo mais de 7 milhões em multa.

Dorival Júnior, que fazia boa passagem no Ceará, foi quem chegou ao Flamengo para substituir a cartada frustrada com o antecessor. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o técnico também não foi mantido pela diretoria e viu seu contrato acabar, depois de estar à frente em 43 jogos, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, um aproveitamento de 66,6%.

Após uma negociação que envolveu a polêmica da saída de Vítor Pereira do Corinthians, o Flamengo não embalou mais uma vez. O português encerrou seu trabalho como o que menos comandou a equipe entre os antecessores: 10 vitórias, dois empates e oito derrotas em 20 partidas, um aproveitamento de 53,3%.