Vítor Pereira acumula marcas negativas em início no Corinthians; veja

Contratado pelo Corinthians após longas semanas de buscas e negociações, Vítor Pereira não faz início de trabalho animador. Primeiro estrangeiro a comandar o time depois de 17 anos, o português tem apenas duas vitórias em seus sete jogos iniciais, o que o coloca como dono do segundo pior início comparado aos últimos quatro técnicos alvinegros. A situação foi agravada pela derrota da última terça-feira, 5, contra o Always Ready, por 2 a 0, pela primeira rodada da Libertadores. A equipe paulista tem acumulado marcas negativas, o que desagrada torcedores e faz contestações crescerem.

Com passagens vitoriosas pelo Porto, de Portugal, e pelo Olympiacos, da Grécia, Pereira ainda não conseguiu fazer o time convencer, principalmente em grandes jogos. Na estreia, uma derrota para o São Paulo, amenizada em seguida por uma goleada sobre a Ponte Preta, por 5 a 0. Porém, uma sequência positiva nunca chegou.

Ser derrotado pelo Palmeiras ainda na fase inicial do estadual pesou, assim como a classificação “aos trancos e barrancos” nas quartas de final, sobre o Guarani. A fase ruim, porém, chegou de vez quando o Corinthians caiu na semifinal do Paulista para o São Paulo, e duas marcas foram quebradas: a de não ser eliminado pelo rival há 22 anos e quatro derrotas consecutivas em clássicos após 15 anos.

Junto aos resultados ruins, as atuações também eram ruins – como foi a última, contra o Always Ready, da Bolívia, na Libertadores. No jogo perdido por 2 a 0, o Corinthians finalizou apenas duas vezes no gol e voltou a ser derrotado em uma estreia da fase de grupos da competição, o que não ocorria desde 2000. Além disso, perdeu para um time boliviano pela primeira vez em sua história.

Ao todo, Vítor Pereira fez sete partidas: venceu duas, empatou uma e perdeu quatro, com aproveitamento de 33% dos pontos. Comparado aos sete primeiros jogos dos últimos quatro treinadores do Corinthians, o português só está acima de Sylvinho (19%), perdendo para Tiago Nunes (47%), Fábio Carille (38%) e Vágner Mancini (52%).

