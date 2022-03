Violência no México e clássicos nos estaduais: o resumo do final de semana

O fim de semana no futebol brasileiro reservou grandes emoções com grandes clássicos sendo disputados pelos estaduais. No Paulistão, o São Paulo superou o Corinthians. Já no Carioca, o Flamengo levou a melhor contra o Vasco. Enquanto isso, no Mineiro, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro de virada. Mais uma vez, a violência deu as caras no futebol. Dessa vez, uma briga generalizada entre torcedores do Querétaro e do Atlas paralisou a rodada do futebol mexicano. Confira, abaixo, um resumo do final de semana.

São Paulo vence Majestoso e frustra estreia de Vítor Pereira

Na tarde de sábado, São Paulo e Corinthians fizeram clássico que marcou a estreia do técnico Vítor Pereira no comando corintiano. A partida foi bem movimentada, mas o placar foi magro, e quem levou a melhor foi o Tricolor. Com gol relâmpago de Calleri, logo aos 52 segundos, o clube do Morumbi venceu a partida e manteve o tabu de cinco anos sem perder para o rival jogando em casa.

🎥⚽️ Com menos de um minuto de jogo, @Jocalleri marcou o gol mais rápido do Tricolor na história do Majestoso. A #SPFCtv mostra todos os detalhes do lance histórico do nosso camisa 9️⃣!#TocaNoCalleri#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/axXoaNOS53 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 6, 2022

Fluminense garante título da Taça Guanabara

Também no sábado, o Fluminense goleou o Resende por 4 a 0, com gols de Arias, Nonato, Martinelli e Heitor (contra) e confirmou de maneira antecipada o título da Taça Guanabara, que equivale à primeira fase do Campeonato Carioca. A vitória fez o Flu chegar aos 27 pontos e garantir a liderança dos pontos corridos. Assim, a equipe terá a vantagem de jogar pelo empate na semifinal.

Vamos por mais, professor! Muito orgulho da sua história! 📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/bGCGKHFksC — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) March 6, 2022

Flamengo supera Vasco com golaço de Arrascaeta

Já no domingo, em duelo disputado no Nilton Santos, o Flamengo derrotou o Vasco em confronto que teve emoção e polêmica. Filipe Luís abriu o placar para os rubro-negros, e Gabriel Pec igualou o placar em um belo gol de contra-ataque. Quando tudo caminhava para o empate, Arrascaeta anotou um lindo gol da entrada da área e garantiu mais uma vitória para o Flamengo. O resultado garantiu o Flamengo com a segunda colocação e a vantagem de jogar pelo empate na semifinal.

Atlético-MG vira sobre o Cruzeiro nos acréscimos

Na noite de domingo, Atlético-MG e Cruzeiro também fizeram um clássico com bastante emoção no Mineirão. O primeiro tempo terminou sem gols, mas Vitor Roque, de apenas 17 anos, colocou os cruzeirenses na frente. O empate do Galo veio com Hulk, de pênalti, aos 40 minutos e, já nos acréscimos, Ademir completou cruzamento de Arana para dar a vitória aos atleticanos. O resultado fez o Atlético-MG se isolar na liderança do Campeonato Mineiro com 22 pontos.

🎥 Melhores Momentos: Atlético 2×1 Cruzeiro (06/03/2022) 📺 Confira os principais lances da virada atleticana sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.#VamoGalo #CAMxCRU 🏴🏳️ pic.twitter.com/tgZ10Fd4Ni — Atlético 😷 (@Atletico) March 6, 2022

Violência no futebol mexicano

O final de semana no futebol internacional ficou marcado por cenas de violência generalizada no México. Durante o confronto entre Querétaro e Atlas, a torcida dos dois times iniciaram uma briga nas arquibancadas que se transformou em uma batalha campal. Segundo a Coordenação de Proteção Civil do estado de Querétaro, foram 22 feridos e, apesar das cenas fortes e das informações extraoficiais, não houve registros de mortes. Nove pessoas foram hospitalizadas e duas estavam em estado grave. A Liga Mexicana cancelou a rodada e vai reagendar o restante da partida entre Querétaro e Atlas.

Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado en el estadio Corregidora, la CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad. — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) March 6, 2022