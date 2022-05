Vinicius Júnior é eleito o melhor jovem e entra na seleção da Champions

Vinicius Júnior foi eleito o melhor jovem da Liga dos Campeões 2021/22. O prêmio divulgado pela Uefa nesta terça-feira, 31, é resultado de uma votação dos observadores técnicos. O brasileiro, que marcou o gol do título do Real Madrid contra o Liverpool, no último sábado, 28, também apareceu no “Time da Temporada” do torneio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Aos 21 anos, Vinicius foi peça essencial na campanha madridista, marcando seis gols e quatro assistências ao longo do torneio. Ainda segundo a Uefa, o atacante foi quem mais driblou na competição: 83 acertos em 13 jogos, uma média de 6,3 por partida.

Companheiro de Vinicius, Karim Benzema foi escolhido como o melhor jogador da Champions. Autor de 11 gols no mata-mata, o francês terminou a competição como artilheiro, com 15 bolas na rede. O ídolo da torcida merengue ainda marcou dois hat-tricks (três gols em um mesmo jogo) entre oitavas e quartas, contra PSG e Chelsea, respectivamente.

A seleção da competição também foi divulgada nesta manhã, com oito jogadores que participaram da decisão: Courtois (Real Madrid), Alexander-Arnold (Liverpool), Rüdiger (Chelsea), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool); Fabinho (Liverpool), Modric (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City); Mbappé (PSG), Benzema (Real Madrid) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!