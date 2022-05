Vini x Jesus: de olho na Copa, atacantes têm números parelhos na temporada

O embate entre Real Madrid e Manchester City, valendo vaga na final da Liga dos Campeões, tem dois jovens brasileiros como protagonistas: Vinicius Júnior e Gabriel Jesus. Autores de gols na partida de ida, vencida pelo time inglês por 4 a 3, os atacantes fazem parte do radar de Tite para a Copa do Mundo de 2022. Na briga por lugares no avião para o Catar, Vini e Jesus têm números parelhos na temporada, por clube e seleção.

Destaque do Real Madrid no título espanhol e na campanha desta Champions, Vinicius forma com Karim Benzema a dupla sensação do ano. Driblador como sempre e em versão mais definidora, o atleta revelado pelo Flamengo anotou 18 gols (três na Liga dos Campeões) e 15 assistências em 47 jogos com a camisa merengue na atual temporada. Tem, portanto, média de 0,7 participações diretas por partida e precisa de 214 minutos para balançar as redes. Vestindo a camisa da seleção brasileira, fez sete jogos e anotou apenas um gol no ano.

Já Gabriel Jesus é contestado por parte do público desde a Copa de 2018, quando voltou da Rússia sem fazer gols, e também passou em branco nas últimas Eliminatórias para o Mundial, mas vem tendo uma reta final de temporada de destaque. Aplicado taticamente e peça importante no funcionamento do City, o atacante revelado pelo Palmeiras voltou à titularidade recentemente com Pep Guardiola.

Recuperado de uma fase ruim, Jesus fez crescer suas estatísticas no último mês e, em 37 jogos, ostenta 13 gols (quatro nesta Champions) e 11 assistências pelo City em 2021/22, uma média de 0,64 participações diretas por jogo. Com menos tempo em campo, precisa de 172 minutos para balançar as redes. Pela seleção brasileira, porém, segue sem marcar desde 2019 e não anotou nenhum gol ou assistência nos sete jogos com a amarelinha nesta temporada.

Se confirmados, Vinicius e Gabriel chegarão com 22 e 25 anos, respectivamente, à Copa do Mundo. Mais jovem, o atleta do Real Madrid é nome frequente nas últimas listas de Tite e briga pela vaga de titular na ponta esquerda. Enquanto isso, Jesus tenta retomar seu espaço no grupo. Titular da seleção brasileira no último Mundial, a experiência pode pesar positivamente para o atacante do City na hora da convocação. Quem chegar à decisão da Champions em Paris terá mais uma chance de ouro para convencer o chefe.

