Champions: Vinicius Jr. e Benzema brilham e Real Madrid vence Shakhtar

O Real Madrid venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, nesta quarta-feira, 3, pela Liga dos Campeões da Europa, no Estádio Santiago Bernabéu. Com isso, o clube espanhol chegou a nove pontos no grupo D e pode garantir vaga nas oitavas de final do torneio já na próxima rodada, enquanto os ucranianos, com apenas um ponto, tem chances mínimas de classificação. Os gols madridistas foram marcados por Karim Benzema, ambos com assistências de Vinícius Júnior, enquanto o tento do Shakhtar foi de Fernando, atacante revelado pelo Palmeiras, com passe do também brasileiro Alan Patrick.

Jogando em casa, os merengues começaram a partida pressionando o adversário e ainda no início assustou o goleiro Anatoliy Trubin. Em partida aberta, tendo em vista que o Shakhtar precisava vencer e chegou até a assustar o arqueiro Thibaut Courtois, o confronto foi intenso. Aos 14 minutos jogados, Vinícius Jr. recuperou bola no campo de ataque e empurrou para Benzema abrir o placar e marcar o 1000° gol do Real Madrid na história da Liga dos Campeões. Recuado, o time do treinador italiano Carlo Ancelotti viu a equipe do compatriota Roberto De Zerbi crescer e empatar, em um belo gol de Fernando, com passe de Alan Patrick, revelado pelo Santos.

Após um começo lento de etapa final, Vini Jr. se movimentou e acertou linda triangulação com o volante Casemiro, antes de deixar novamente Benzema em excelentes condições para desempatar o marcador. Vinicius chegou a sua 14ª participação direta na temporada (9 gols e 5 assistências) em 15 jogos. Ao final do duelo, o Shakhtar ainda pressionou e dominou a posse, mas o Real Madrid conseguiu se segurar.

Na próxima rodada, que acontece dia 24 de novembro, o Real Madrid enfrenta o Sheriff Tiraspol, na Moldávia, enquanto o Shakhtar Donetsk viaja para Milão, para duelo contra a Inter de Milão.

