Vini Jr. camisa 10: lembre quem usou o número na seleção nos últimos anos

Vinicius Júnior será o camisa 10 da seleção brasileira no amistoso contra Guiné, neste sábado, 17, em Barcelona. Em lista divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ficou definido que o craque do Real Madrid estreará uma nova numeração na carreira, coincidindo com a primeira vez do Brasil vestindo preto, em razão da luta antirracista. Vivendo grande fase, o atacante será o 18º nome a usar o número após a Copa do Mundo de 2010.

Desde o fim do Mundial da África do Sul, a camisa rodou por nomes como Paulo Henrique Ganso, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Oscar e outros mais curiosos como Lucas Lima, do Santos, Thiago Neves, já aposentado, e Carlos Eduardo, ex-Grêmio e atualmente no Jorge Wilstermann-BOL.

Ganso foi o primeiro da lista, titular como camisa 10 na primeira partida após a competição: um amistoso diante dos Estados Unidos vencido por 2 a 0, em 10 de agosto, sob o comando de Mano Menezes.

Coube a Neymar, as portas da Copa de 2014 e principal nome da geração e atual, se tornar o principal dono da camisa 10. Tradicionalmente camisa 11 no Santos, no Barcelona e, também, na seleção, ele só assumiu a numeração de forma definiviva em 2013. Em 2011, quando ainda era promessa no clube brasileiro, vestiu a 10 pela primeira vez em amistoso que terminou com derrota para a Alemanha.

Agora, novamente ausente devido a recuperação de lesão, Vinícius Júnior será mais um a ostentar a numeração histórica, eternizada pelo Rei Pelé. Entre os atuais convocados, a honra já coube a Lucas Paquetá e Rodrygo.

Os “10” além de Neymar

Paulo Henrique Ganso

Entre 2010 e 2012, Ganso foi a campo oito vezes com a amarelinha. Em cinco delas, usou a camisa 10, sendo quatro na Copa América de 2011. Quando voltou a ser convocado, para a Copa América de 2016, na qual não jogou e foi inscrito com o número 7.

Carlos Eduardo

Meia que surgiu no Grêmio e passou pela Europa sem muito destaque, foi o camisa 10 duas vezes desde 2010, em amistosos contra Irã e Ucrânia. Esses também foram seus últimos jogos pelo Brasil.

Renato Augusto

Em 33 partidas pela seleção, Renato Augusto teve a chance de vestir a 10 uma vez, em amistoso contra a França, em 2011, sua estreia na amarelinha.

Ronaldinho Gaúcho

Jogador histórico e responsável por ajudar a popularizar a 10 mundo afora, Ronaldinho foi um dos que vestiram a camisa durante a Era Neymar. Nesse período, fez dez partidas, todas elas com a numeração.

Jadson

Em oito partidas pelo Brasil na era Neymar, Jadson vestiu a 10 durante três. Um desses jogos foi contra a Argentina, no Superclássico das Américas de 2012.

Elano

Presente em muitos jogos do Brasil durante o início do século, fez apenas cinco jogos após a estreia de Neymar. A única vez em que usou a 10 foi durante amistoso contra a Holanda, em 2011.

Oscar

Da mesma geração, Oscar passou a ganhar espaço no Brasil junto a Neymar. Camisa 10 durante boa parte de 2012, perdeu o número antes da Copa das Confederações de 2013. Seu último jogo pela amarelinha foi em 2015, vestindo a 11.

Thiago Neves

Somando seis jogos depois de 2010, Thiago Neves fez apenas um com a camisa 10. Em clássico contra a Argentina, apenas com atletas atuando no Brasil convocados, vestiu o número, em 2012. Esse foi sua última aparição pela seleção.

Kaká

Camisa 10 na Copa do Mundo de 2010, Kaká chegou a voltar a vestir o número depois. Foram duas vezes em 10 jogos entre 2012 e 2016.

Lucas Lima

Atualmente no Santos, Lucas Lima pode contar que já foi 10 da pentacampeã mundial. Dono da camisa durante a Copa América de 2016, não atua pela amarelinha desde 2017, em jogo que utilizou o número.

Giuliano

Com 14 partidas pela seleção, foi o 10 duas vezes. Sob comando de Tite, usou o número em amistosos realizados em 2017, contra Argentina e Austrália.

Fred

Volante do Manchester United e com duas Copas no currículo, também já jogou com a 10 da seleção. Em amistoso contra a Rússia, em 2018, saiu do banco de reservas e foi a campo com a camisa.

Lucas Paquetá

Em alta e cada vez mais certo na seleção, é uma das principais opções para usar a camisa na ausência de Neymar. Sua estreia com a 10 foi em amistoso contra Panamá, em 2019.

Willian

Muitas vezes conflitando posição com Neymar, Willian teve a chance de ser campeão com a 10. Foi ele quem vestiu a camisa no título da Copa America de 2019, quando jogou apenas cinco minutos.

Everton Ribeiro

Convocado em várias ocasiões, especialmente após 2020, Everton Ribeiro já foi o 10 do Brasil. Aos 34 anos, pode ter jogado sua última partida pela seleção na Copa de 2022.

Rodrygo

Tratado como um dos maiores valores do Brasil, Rodrygo foi o 10 em amistoso contra Marrocos. No primeiro jogo após o Mundial, não conseguiu evitar a derrota brasileira.