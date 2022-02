Villasanti recebe alta após pedrada e é monitorado pelos médicos do Grêmio

Em comunicado nas suas redes sociais, o Grêmio informou que o meio-campista Mathias Villasanti recebeu alta depois de ser reavaliado pela pela equipe médica do hospital Moinhos de Vento neste domingo, 27.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O atleta tricolor foi quem mais ficou ferido depois que o ônibus do Grêmio foi recebido com pedradas por parte da torcida do Internacional na chegada ao Beira-Rio, onde seria disputado o Gre-Nal, no último sábado. O clássico foi adiado pela Federação Gaúcha de Futebol após o ato de vandalismo.

Ao passar por exames, Villasanti teve constatados um traumatismo craniano e uma concussão cerebral, mas não sofreu fratura na cabeça. Ele ficou sob observação no hospital durante a noite deste sábado.

Repudiamos com veemência os atos criminosos sofridos na chegada da delegação ao estádio Beira-Rio. Casos como esse, que infelizmente têm se tornado corriqueiros no esporte, não representam aquilo que o futebol realmente significa.

Vídeo completo em: https://t.co/zJZicsdJj4 pic.twitter.com/0sgKKCFn1s — Grêmio FBPA (@Gremio) February 27, 2022

Na mensagem publicada neste domingo, o Grêmio disse que o atleta está bem e que ele será acompanhado e monitorado pelo departamento médico do clube nas próximas horas. Villasanti deve se apresentar no CT Luiz Carvalho para ser reavaliado nesta segunda-feira.

O ônibus do Grêmio foi recebido com pedradas no entorno do Beira-Rio. De acordo com a Brigada Militar, dois suspeitos foram presos ainda na noite do último sábado.

Boas notícias! @Mathiasvillaa foi reavaliado nesta manhã pela equipe médica do hospital Moinhos de Vento, junto ao doutor Márcio Dornelles, e recebeu alta.

Ele está em casa, está bem e será monitorado e acompanhado pelo Departamento Médico gremista durante as próximas 24 horas. — Grêmio FBPA (@Gremio) February 27, 2022