Villarreal ainda sonha: relembre zebras que chegaram à final da Champions

Villarreal e Liverpool entram em campo nesta terça-feira, 3, no estádio de la Ceramica, na Espanha, às 16h (de Brasília), para o jogo que irá decidir o primeiro finalista da Liga dos Campeões. A equipe inglesa saiu em vantagem pela vitória por 2 a 0 na semana passada, em Anfield, mas o Submarino Amarelo, atual campeão da Liga Europa e a sensação desta edição, vai buscar a vaga jogando em seus domínios sonham entrar na pequena lista de times que surpreenderam com vaga na final do torneio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

PLACAR relembra as ‘zebras’ das finais da Champions:

Sampdoria (1991/92)

Estrelado por Toninho Cerezo, Gianluca Vialli e Roberto Mancini, hoje à frente da seleção italiana, o Sampdoria havia conquistado naquele ano o campeonato nacional, título que deu vaga inédita para a primeira participação do time de Gênova na Champions.

E que estreia fez o clube. Despachou entre outros times o Estrela Vermelha e disputou a finalíssima com o Barcelona. Foi derrotado com gol nos acréscimos, na primeira conquista da equipe catalã.

Vale dizer que esta foi a última edição no antigo formato, adotado a partir de 1992. Antes disso, a “antiga Champions” reservou inúmeras surpresas desde a sua criação, em 1955. Equipes como o Celtic, da Escócia, Feynoord, da Holanda, Nottingham Forest e Aston Villa, da Inglaterra, Hamburgo, da Alemanha, Steaua Bucareste, da Romênia, e Estrela Vermelha, da Sérvia, são só algumas das zebras campeãs.

Entre os vices mais curiosos estão o Reims, da França, Eintracht Frankfurt, da Alemanha, Partizan Belgrado, da Sérvia, Panathinaikos, da Grécia, e Malmö, da Suécia.

Valência (1999/00 e 2000/01)

A última final do século passado, bem como a primeira deste, começaram com a presença do espanhol Valencia por dois anos consecutivos no torneio, ambas faturando o vice-campeonato. Em 1999/00 foi derrotado por 3 a 0 pelo Real Madrid. Já no ano seguinte, um amargo 1 a 1 decidido nos pênaltis contra o Bayern de Munique.

Continua após a publicidade

📅 #NesteDia em 2001… O Bayern vence o Valência e quebra jejum de 25 anos sem se sagrar campeão europeu 🏆 Recorde a defesa decisiva de Oliver Kahn no desempate 🛑👌#UCL @FCBayern pic.twitter.com/3fEBUjyQmE — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) May 23, 2019

Bayer Leverkusen (2001/02)

O esquadrão alemão naquele ano contava com figurinhas conhecidas do futebol brasileiro, como o meio-campista Zé Roberto e o zagueiro Lúcio, que inclusive fez gol na final. A melhor campanha do Leverkusen na Champions foi consolidada depois de eliminar os favoritos Liverpool, Arsenal e United. Mas, na final em Glasgow, um golaço de Zinedine Zidane deu fim ao sonho alemão– o jogo foi 2 a 1.

Monaco x Porto (2003/04)

De um lado, o Monaco de Didier Deschamps, do outro o Porto de José Mourinho. As surpreendentes equipes fizeram a finalíssima mais inesperada do século. Quem levou a melhor foi a equipe portuguesa, que venceu por 3 a 0, com gols dos brasileiros Carlos Alberto e Deco. O Monaco havia eliminado o então campeão Real Madrid, nas quartas, e o Chelsea, na semi. Enquanto o Porto despachou Manchester United, Lyon e Deportivo La Coruña.

Tottenham (2018/19)

O caminho dos Spurs à final do torneio foi emocionante. Classificado como segundo colocado em seu grupo, despachou Borussia Dortmund, Manchester City e, na semifinal, o Ajax. A equipe holandesa, por sinal, foi quem ajudou os ingleses a conquistar uma de suas viradas mais memoráveis.

Conduzidos por nomes como De Ligt e De Jong e vencendo por 2 a 0 a segunda partida, já com a vantagem do jogo de ida, o Ajax tinha situação confortável. Eis que surgiu o atacante brasileiro Lucas Moura. Ele anotou três gols para conduzir uma improvável vitória inglesa por 3 a 2, de virada. Acabou com o vice-campeonato, mas não perdeu a condição de boa surpresa da edição.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!