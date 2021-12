Vídeos mostram gestos de racismo de torcedores do Athletico-PR na final

De maneira geral, a torcida do Athletico Paranaense fez uma linda festa ao lotar o estádio e apoiar e aplaudir seus atletas, mesmo após a derrota para o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, 16. No entanto, alguns torcedores do Furacão destoaram da festa e foram flagrados em vídeos nas redes sociais realizando gestos de racismo na Arena da Baixada, em Curitiba.

Em um dos vídeos, dois homens aparecem imitando macacos e apontando para o braço, sinalizando a cor da pele, em direção a rivais atleticanos. Em outra imagem, uma mulher presente em um dos camarotes repete os gestos racistas, desta vez em direção a torcedores do próprio Athletico, que a repreendem.

Além disso, antes do jogo, o ônibus da delegação do Atlético Mineiro foi apedrejado por torcedores rubro-negros a caminho do estádio. Até o momento, Athletico Paranaense e Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se manifestaram sobre os crimes cometidos na partida, e não há relatos sobre prisões ou algum outro tipo de punição.

Eu não ouvi falar, ninguém me contou. Eu vi, eu gravei, eu me embrulhei ao vivo mesmo. E foi mais de uma vez. Nessa aqui, os dois “amigos” já estão separados, mas continuam na SINTONIA RACISTA.@ObRacialFutebol pic.twitter.com/MVkLZy0I8v — Bianca Molina (@biimolina) December 16, 2021

Atenção @mpparana @pmproficial @CBF_Futebol Racismo da torcida do @AthleticoPR durante o jogo da final contra o @Atletico. Torcedor sócio do CAP imitando macaco durante todo o jogo em direção a torcida do Galo. Crime que deve punir o clube e o Autor. pic.twitter.com/gfcyfwmnWn — Galotiba13 (@galotiba13) December 16, 2021