Vídeo de Jô em pagode durante derrota irrita torcida do Corinthians

Mesmo sem jogar, o atacante Jô foi o assunto mais falado após o Corinthians perder para o Cuiabá, na última terça-feira, 7, na Arena Pantal, pelo Brasileirão. Fora das últimas três partidas por trauma no pé, o veterano foi flagrado em bar de pagode, batucando em cima do palco, enquanto alheio ao jogo do líder do campeonato, exibido em um telão ao lado. O vídeo irritou a torcida, enquanto Vitor Pereira, treinador da equipe, pediu tempo para analisar a situação.

Fora de combate desde que sentiu o pé contra o Always Ready, no último dia 26 de maio, pela Libertadores, o centroavante de 35 anos também não enfrentou o América-MG e o Atlético-GO. Assim, a aparição no bar, somada à frustração pela derrota que pode culminar na perda da liderança, dividiu a torcida.

A maior parte dos internautas, apontou uma atitude pouco profissional, ainda mais por se tratar de um ídolo do clube e cria das categorias de base alvinegra, enquanto outros argumentaram que Jô não tinha obrigação de estar em casa descansando.

Em coletiva de imprensa após o jogo, Vitor Pereira pediu calma para comentar: “Eu não queria falar assim, quente, quase sem tempo para perceber bem o que aconteceu. Eu prefiro dar um pouco de tempo para poder comentar depois, discutir internamente o que se passou de fato. Portanto, não quero falar aqui sem o conhecimento do fato, só porque me disseram. Preciso de tempo para analisar a situação.”

No início da temporada, quando Jô se atrasou em dois treinos, o treinador português deu um ultimato ao atleta. Com bum humor, Vitor Pereira chegou a dizer que perdeu uma aposta com Jô, na qual o atacante se comprometeu a perder bastante peso.

Por outro lado, Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, não demonstrou tanta paciência. O ex-capitão do time paulista falou ao site Meu Timão: “Se o contexto do vídeo for mesmo esse que chegou a nós, classifico como inaceitável esse tipo de comportamento. Não é algo correto, não é compatível com um atleta profissional.” Jô não se pronunciou até o momento.

