VÍDEO: assista, na íntegra, à entrevista de Luis Suárez à PLACAR

Em suas mais de cinco décadas de existência, PLACAR sempre foi a casa dos grandes craques. A edição de março faz jus à tradição e traz em sua reportagem de capa uma entrevista com Luis Suárez, a nova estrela do Grêmio e do futebol brasileiro. A revista já está disponível em nossas plataformas digitais, em dispositivos iOS e também Android e a partir desta sexta-feira, 10, também nas bancas e casas dos assinantes.

Em sua primeira entrevista a um veículo brasileiro desde sua chegada ao Grêmio, Luisito não se escondeu de nenhum tema durante o papo em Porto Alegre. Além dos bastidores da negociação e sobre suas expectativas de brilhar pelo Tricolor, falou abertamente sobre temas sensíveis, como as mordidas em rivais e outros episódios de descontrole. Sem amarras, o jogador de 36 anos contou que que precisou de ajuda psicológica para conseguir conter suas frustrações em campo.

Suárez ainda relembrou o histórico trio de ataque MSN, ao lado de Neymar e Lionel Messi, no Barcelona e contou bastidores do dia em que tentou convencer o brasileiro a permanecer na Catalunha. A matéria está disponível na edição impressa. Abaixo, assista à integra da entrevista feita pelo editor Luiz Felipe Castro e o repórter Klaus Richmond com o “Pistolero” e se inscreva em PLACAR TV:

