Vidal tem casa invadida na Itália e carro de R$ 2,5 milhões roubado

O experiente meio-campista chileno Arturo Vidal, da Inter de Milão, teve sua casa assaltada por um grupo de criminosos. Entre os pertences levados estão joias, ouro e até mesmo um dos carros de luxo do jogador, avaliado em 400 mil euros (2,5 milhões de reais pela cotação atual). A ocorrência foi registrada em 7 de novembro, durante o empate por 1 a 1 no dérbi contra o Milan, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, mas foi divulgada somente neste fim de semana pelo jornal La Provincia di Como.

A residência de Vidal fica localizada em Villaggio Del Sole, em San Fermo, na província de Como. A publicação menciona ainda que são constantes roubos semelhantes, lembrando um ocorrido com o brasileiro Adriano, na mesma mansão, em 2008.

Segundo a reportagem, Vidal possuía cinco carros de luxo na garagem, entre eles uma Ferrari 448 Spider vermelha, não levada pelos ladrões. O caso está sob investigação no município de Reggio.

Aos 34 anos, o jogador defende a Inter de Milão desde 2020. Ao todo, foram 41 partidas disputadas e quatro gols pela equipe. Ele está no futebol europeu desde 2007, quando chegou ao Bayer Leverkusen. Ainda passou por Juventus, Bayern de Munique e Barcelona.

