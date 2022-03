Vidal diz que quer jogar no Flamengo: ‘Tenho o sonho’

Sonho antigo da torcida do Flamengo, Arturo Vidal revelou o sonho para o futuro de jogar no clube carioca. Em entrevista ao canal TNT Sports Chile, o meio-campista da Inter de Milão não escondeu a admiração pelo time e revelou conversa com o conterrâneo Mauricio Isla, lateral do rubro-negro. “Tenho o sonho de jogar lá (no Flamengo), não posso negar. Quando puder, eu vou. Espero que seja em breve”.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Aos 34 anos, o chileno ainda é peça importante na Inter, clube no qual tem contrato até junho de 2023. Porém, a esperança do Flamengo é a cláusula que prevê a quebra do vínculo em junho, no fim da atual temporada, mediante pagamento de uma multa. De acordo com a imprensa da Itália, o time de Milão, apesar de escalar com frequência o atleta, deseja pagar o valor e finalizar o contrato por uma diminuição na folha de pagamentos.

“O ‘Huaso’ (Isla) me falou sobre o mundo do Flamengo, assim como Rafinha e Renato (Augusto). Isso me dá vontade de ir. O ‘Huaso’ está lá, jogando e sentindo o que eu gostaria de experimentar”, revelou o chileno.

Vidal fez 32 jogos na temporada e é parte do elenco da Inter que busca o bicampeonato do Campeonato Italiano. O chileno está na 15º temporada no continente europeu e tem no currículo dois títulos da Copa América com a seleção, além de 11 torneios nacionais.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!