Velório de Pelé termina sem a presença de pentacampeões de 2002

O velório de Pelé, o Atleta do Século, terminou na manhã desta terça-feira, 3, após 24 horas aberto ao público, sem a presença de um único jogador da geração do penta que conquistou a Copa do Mundo de 2002, a última do Brasil. Já entre os tetracampeões de 1994, apenas um apareceu: o ex-volante Mauro Silva, que hoje é dirigente na Federação Paulista de Futebol (FPF) e acompanhou a comitiva da entidade.

A ausência de grandes nomes do futebol brasileiro na despedida ao maior de todos eles chamou atenção, principalmente por cobranças frequentes que ex-jogadores dessas gerações fazem por mais “reconhecimento”. Durante a Copa do Mundo, em dezembro, por exemplo, o ex-meia Kaká falou em entrevista ao canal Bein Sports que os brasileiros não valorizam seus ídolos.

“Se vocês virem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui (no Catar), cara, ele é algo diferente. Quando vai para o Brasil, ele é só mais um cara gordo andando por aí. É estranho dizer isso, mas no Brasil, muitas pessoas não torcem pelo Brasil. Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos”, disse Kaká, o último brasileiro a ser coroado o melhor jogador do mundo, em 2007.

Durante as 24 horas em que o corpo de Pelé foi velado na Vila Belmiro, relativamente poucos ex-jogadores apareceram. Antigos parceiros do Rei no Santos, como Lima, Manoel Maria e Clodoaldo, marcaram presença. Também foram nomes como Falcão, Emerson Sheik, Neto, Marcelinho Carioca, Careca e Elano, entre outros. Zé Roberto, que usou a eterna camisa 10 de Pelé quando defendeu o Peixe entre 2006 e 2007, ajudou inclusive a carregar o caixão.

Neymar, principal jogador brasileiro da atualidade, também não compareceu. Segundo seu pai, que foi ao velório, o atacante não foi liberado para viajar pelo Paris Saint-Germain, mas pediu para que o pai o representasse na cerimônia.

Ao todo, mais de 230 mil pessoas passaram pelo velório de Pelé. O Rei do Futebol morreu em 29 de dezembro, aos 82 anos, em São Paulo, em decorrência de um câncer de cólon.