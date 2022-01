Veja os jogos da primeira fase da Copa do Brasil de 2022

A Confederação Brasileira de Futebol sorteou nesta segunda-feira, 17, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2022. Entre os principais duelos, o São Paulo vai enfrentar o Campinense-PB; o Santos joga contra o Salgueiro-PE; o Internacional pega o Globo-RN; o Grêmio encara o Mirassol-SP; o Vasco visita a Ferroviária-SP; e o Cruzeiro mede forças com o Sergipe-SE. Veja todas as partidas abaixo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na primeira fase, os duelos serão em jogo único. Os times com melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF jogam fora de casa e têm a vantagem do empate no tempo normal. Já na segunda fase, também em jogo único, a decisão vai para os pênaltis em caso de igualdade nos 90 minutos.

As partidas da primeira fase acontecerão em 23 e 24 de fevereiro, e em 2 e 3 de março. Já a final está marcada para 19 de outubro. O título da Copa do Brasil garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

No total, 80 times participaram do sorteio, divididos em oito potes, também de acordo com o ranking da CBF. Além dos duelos da primeira fase, o chaveamento da segunda fase também já foi definido.

Outros 12 times vão entrar direto na terceira fase: os nove que disputam a Libertadores deste ano (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Red Bull Bragantino), o Botafogo (campeão da Série B do ano passado), o Bahia (campeão da Copa do Nordeste) e o Remo (campeão da Copa Verde).

Confira todos os duelos da primeira fase da Copa do Brasil de 2022:

Chave 1

Moto Club-MA x Chapecoense-SC

Icasa-CE x Tombense-MG

Chave 2

Bahia de Feira-BA x Coritiba-PR

Pouso Alegre-MG x Paraná-PR

Chave 3

Mirassol-SP x Grêmio-RS

Azuriz-PR x Botafogo-SP

Chave 4

URT-MG x Avaí-SC

Ceilândia-DF x Londrina-PR

Chave 5

União Rondonópolis-MT x Atlético-GO

Nova Venécia-ES x Ferroviário-CE

Chave 6

Porto Velho-RO x Juventude-RS

Real Noroeste-ES x Operário-PR

Continua após a publicidade

Chave 7

Ferroviária-SP x Vasco-RJ

Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense-BA

Chave 8

Atlético-BA x CSA-AL

Trem-AP x Paysandu-PA

Chave 9

São Raimundo-RR x Ceará-CE

Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP

Chave 10

ASA-AL x Cuiabá-MT

Lagarto-SE x Figueirense-SC

Chave 11

Altos-PI x Sport-PE

Costa Rica-MS x ABC-RN

Chave 12

Sousa-PB x Goiás-GO

Nova Iguaçu-RJ x Criciúma-SC

Chave 13

Globo-RN x Internacional-RS

Humaitá-AC x Brasiliense-DF

Chave 14

Rio Branco-AC x Vila Nova-GO

Maricá-RJ x Guarani-SP

Chave 15

Sergipe-SE x Cruzeiro-MG

Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ

Chave 16

Portuguesa-RJ x CRB-AL

Operário-MT x Sampaio Corrêa-MA

Chave 17

Campinense-PB x São Paulo-SP

São Raimundo-AM x Manaus-AM

Chave 18

Cascavel-PR x Ponte Preta-SP

Tocantinópolis-TO x Náutico-PE

Chave 19

Salgueiro-PE x Santos-SP

Fluminense-PI x Oeste-SP

Chave 20

Castanhal x Vitória-BA

Glória-RS x Brasil-RS

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!