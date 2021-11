Valentim celebra maior título como técnico: “Dia mais feliz da carreira”

Alberto Valentim conquistou o maior título da sua carreira como técnico até agora. O treinador, que antes havia conquistado um estadual pelo Botafogo e outro pelo Cuiabá, garantiu a taça da Sul-Americana para o Athletico-PR.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Sempre falei que tinha um sonho em voltar como treinador e ser campeão aqui. Tive uma passagem muito legal como atleta. É o dia mais feliz da minha carreira”, diz o treinador, em entrevista coletiva após a final contra o Red Bull Bragantino.

Valentim foi contratado pelo Athletico no começo de outubro deste ano, pouco depois da equipe paranaense garantir uma vaga na final da competição continental ao eliminar o Peñarol (URU), com o interino Paulo Autuori no comando. Desde então, o técnico somou 14 partidas à frente do clube, com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas.

O atual técnico do Athletico-PR atuou pelo clube como jogador em duas passagens (1996-1999 e 2008-2009) e se aposentou dos campos no próprio Furacão há 11 anos. A beira de campo, ele coleciona passagens pelo Red Bull Brasil, Palmeiras, Botafogo, Vasco e Avaí.