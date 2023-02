Enner Valencia, alvo do Inter, já usou ambulância para escapar de prisão

Em busca de reforços para a temporada, o Internacional sonha com a contratação de Enner Valencia. O atacante equatoriano de 33 anos, atualmente no Fenerbahce, vem de boa Copa do Mundo com a camisa de sua seleção e traz em seu histórico um momento polêmico, quando saiu de ambulância e acabou escapando da prisão. A ideia do Colorado é contratá-lo ao fim de seu contrato, em junho.

Nesta quinta-feira, 23, o presidente colorado Alessandro Barcellos negou que haja um pré-contrato, mas admitiu interesse no atleta. “É um jogador que monitoramos há muito tempo, encontramos nele valências que se encaixam no nosso time, está em alta no futebol mundial, mas é muito difícil, estamos trabalhando ainda. Não existe pré-contrato assinado, estamos trabalhando para que possa acontecer em algum momento. Confiantes, mas sabendo que é muito difícil tirar um goleador do seu time, ídolo, vai exigir cada vez mais de nós, assim como outros negócios”.

O momento mais inusitado da carreira de Valencia aconteceu em 6 de outubro de 2016, em jogo do Equador contra o Chile. Aos 35 minutos do segundo tempo, o jogador caiu no gramado do estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, aparentemente cansado. Atendido por médicos, foi colocado em uma maca – com uma máscara de oxigênio sobre o rosto. Acabou substituído por Walter Ayoví e simplesmente sumiu.

De acordo com informações do jornal El Universo, do Equador, a polícia buscava o paradeiro do jogador para detê-lo, mas chegou tarde já que ele havia sido conduzido a um hospital local pela ambulância. Dias depois, o advogado do então atacante do Everton afirmou que ele já havia feito o pagamento de 17.134,15 dólares referente a pensão de uma de suas filhas.

AGORA COM VÍDEO: nas eliminatórias da Copa 2018, Enner Valencia seria preso após um Equador-Chile. Atraso no pagamento de pensão. Eis que ele fingiu uma lesão para sair de ambulância. Hoje é o homem da abertura da Copa 2022 pic.twitter.com/nRV3ns4Yyo — Non Sense Football (@_NSenseFootball) November 20, 2022

Revelado pelo Emelec em 2010, o atacante ainda atuou no time equatoriano até 2013, onde passou a se destacar e recebeu as primeiras chances na seleção nacional. No início de 2014, aos 25 anos trocou o time que foi formado pelo Pachuca, em uma negociação que custou mais de 3 milhões de euros. A passagem no México, porém, foi interrompida quando o inglês West Ham pagou cinco vezes mais do que o time latino havia pago pela contratação do jogador.

Entre poucas atuações, uma partida pelo time sub-21 e até um empréstimo para o Everton, a passagem pela Inglaterra terminou com 14 gols em 92 aparições. Desse modo, retornou ao México, para defender o Tigres, onde ficou por três temporadas e balançou as redes 34 vezes.

Ao fim de seu contrato, em 2020, voltou ao continente europeu, para jogar no Fenerbahçe, da Turquia. Depois de duas temporadas, em que marcou 26 gols, Valencia vive a melhor fase de sua carreira, sob batuta do treinador Jorge Jesus, somando 23 tentos e quatro assistências em 30 jogos em 2022/23.

Maior artilheiro da história da seleção equatoriana com 38 gols, Enner Valencia fez três gols na Copa do Mundo de 2022, além de mais três na edição de 2014, disputada no Brasil. Agora, pode formar uma badalada dupla de ataque com Luiz Adriano no Inter.