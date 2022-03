Vale vaga! Champions inicia decisões nas oitavas: veja jogos e destaques

Após uma pequena pausa desde as partidas de ida, a Liga dos Campeões está de volta para as decisivas das oitavas de final. Em busca do sonhado título da maior competição de clubes do mundo, 16 equipes jogarão oito confrontos, divididos em duas semanas. O maior destaque vai para Real Madrid e Paris Saint-Germain, que coloca em duelo dois fortes times e vantagem dos franceses depois da partida de ida. A tradicional final da Champions está programada para dia 28 de maio e aconteceria na Gazprom Arena, em São Petersburgo, mas em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a decisão foi realocada para o Stade de France, em Paris.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As partidas de volta estão marcadas para 8, 9, 15 e 16 deste mês. Todos os jogos serão transmitidos via TNT, Space ou HBO Max, enquanto um duelo por semana será exibido no canal aberto SBT.

PLACAR preparou um mini guia sobre os quatro primeiros duelos do mata-mata da Liga dos Campeões. Confira:

TABELA E ONDE ASSISTIR

08/03 – 17h – Liverpool x Inter de Milão (1º jogo: Inter de Milão 0 x 2 Liverpool) – SBT, TNT e HBO Max

08/03 – 17h – Bayern de Munique x Red Bull Salzburg (1º jogo: Red Bull Salzburg 1 x 1 Bayern de Munique) – Space e HBO Max

09/03 – 17h – Real Madrid x Paris Saint-Germain (1º jogo: Paris Saint-Germain 1 x 0 Real Madrid) – TNT e HBO Max

09/03 – 17h – Manchester City x Sporting (agregado: Sporting 0 x 5 Manchester City) – Space e HBO Max

COMO CHEGAM OS TIMES

Liverpool x Inter de Milão

Após vencer por 2 a 0 jogando na Itália, o Liverpool chega à decisiva das oitavas de final contra a Inter de Milão com um pé na fase seguinte. Na ida, o duelo que terminou com vitória inglesa teve equilíbrio, mas decidido na reta final, com gols de Mohamed Salah e Roberto Firmino.

Para correr atrás do prejuízo, o time da Inter precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para empatar e três ou mais para virar. Os italianos chegam embalados de uma vitória por 5 a 0 sobre o Salernitana, enquanto o Liverpool vem de 15 jogos sem perder.

Bayern de Munique x Red Bull Salzburg

Continua após a publicidade

O duelo que foi apontado nos prognósticos com amplo favoritismo do Bayern de Munique chega sem nada definido para o jogo desta terça-feira. Depois de um empate por 1 a 1 na Áustria, a potência alemã precisa confirmar a superioridade jogando em casa.

Contando com Lewandowski, autor de nove gols em sete jogos de Champions League, o Bayern busca afastar uma instabilidade para vencer o jogo e garantir vaga nas quartas. O Salzburg, no entanto, pode fazer história, caso segure a potência do time de Julian Nagelsmann.

Real Madrid x PSG

O jogo mais esperado das oitavas de final eliminará um dos grandes favoritos ao título da Champions League. No Santiago Bernabéu, o Real Madrid, maior campeão da história do torneio, começa o jogo atrás no placar agregado, após ter sido derrotado pelo PSG, no Parque dos Príncipes, por 1 a 0.

Com bonito gol de Kylian Mbappé, o time francês venceu a ida e chega para a decisiva com vantagem. A equipe com investimento bilionário e com Messi e Neymar, no entanto, está sob desconfianças e perdeu dois dos últimos três jogos no Campeonato Francês. O Real, porém, jogará para a torcida e chega embalado e com Karim Benzema recuperado fisicamente.

Manchester City x Sporting

O time inglês entra em campo pela volta das oitavas de final por mera formalidade. Após vencer por 5 a 0 a partida de ida, o City jogará em casa e apenas um desastre histórico é capaz de classificar os portugueses.

Mesmo com o fator positivo de uma boa campanha no campeonato português, o Sporting é dado como eliminado da Champions. Isso, pois, o Manchester de Pep Guardiola não sofre cinco gols em um jogo desde setembro de 2020, quando perdeu para o Leicester City, por 5 a 2 – resultado que não bastaria para a equipe de Portugal.

LÍDERES DAS ESTATÍSTICAS

Artilheiro: Sebastian Haller (Ajax) – 11 gols

Líder em assistências: Bruno Fernandes (Manchester United) – 6 assistências

Melhor ataque: Bayern de Munique e Manchester City – 23 gols marcados

Melhor defesa: Real Madrid, Chelsea e Bayern de Munique – 4 gols sofridos

Pior ataque entre os classificados: Lille – 7 gols marcados

Pior defesa entre os classificados: Sporting – 17 gols sofridos

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!