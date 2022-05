Vale taça: onde assistir a Sassuolo x Milan pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, 22, o estádio Cettà del Tricolore, em Reggio Emilia, será palco da partida entre Sassuolo x Milan, que vai decidir o título do Campeonato Italiano. A equipe de Milão pode voltar a ser campeã nacional após 11 anos de jejum. A bola rola a partir das 13h (de Brasília) a transmissão será feita pelo serviço de streaming Star+.

Desde a temporada 2010/11, o Milan não levanta a taça do Italiano. Líder na tabela com 83 pontos, dois a mais que a vice-líder e rival Inter de Milão, o time do técnico Stefano Pioli precisa apenas de um empate para ser campeão. A equipe soma 25 vitórias, oito empates e quatro derrotas até o momento e, como visitante, tem um desempenho bem melhor que o seu adversário: dos 54 pontos que disputou fora de casa, conseguiu 43 deles.

No mesmo horário, a atual campeã Inter de Milão entra em campo contra a Sampdoria, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, de olho no jogo do rival para tentar beliscar o bicampeonato. Vindo de vitória por 3 a 1 sobre o Cagliari, a Inter está dois pontos atrás do líder e, além de vencer seu jogo, depende de uma derrota do Milan para sair campeã. A transmissão em tempo real fica por conta do cana de TV fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Confira a programação completa do Campeonato Italiano neste domingo

Campeonato Italiano

7:30

Spezia x Napoli – Star+

13h

Inter de Milão x Sampdoria – Star+ e ESPN

Sassuolo x Milan – Star+

16h

Salernitana x Udinese – Star+

Venezia x Cagliari – Star+

