A 38ª e última rodada da Premier League acontece neste domingo, 22, com a promessa de fortes emoções devido a disputa pela taça. Decidirá o campeonato, principalmente, o resultado do jogo entre Manchester City e Aston Villa, no Etihad Stadium, em Manchester, às 12h (de Brasília). O time é o líder, com 90 pontos – um a mais do que o Liverpool, que também enfrenta o Wolverhampton sonhando com a conquista. A partida terá transmissão do canal de TV fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Em busca do seu quarto título nacional nos últimos cinco anos, o City tem o Aston Villa como seu último obstáculo nessa jornada final na competição. Vindo de um empate por 2 a 2 contra o West Ham, no último domingo, 15, os Citizens lideram, mas permitiram com que os Reds encostassem na reta final.

Neste domingo, 22, a equipe do técnico Pep Guardiola precisavencer o Aston Villa para não depender de um tropeço do Liverpool. Qualquer outro resultado diferente deste, pode fazer com que o time de Jürgen Klopp, vice-líder com apenas um ponto de diferença, assuma o topo da tabela.

Dona segunda melhor campanha como mandante do Campeonato Inglês, o City conquistou 44 dos 54 pontos que disputou em casa e tenta confirmar novamente o favoritismo.

Do outro lado, a equipe do técnico Steven Gerrad, que ocupa o 14º lugar na tabela, com 45 pontos, saiu vitoriosa 13 vezes, empatou 6 e foi derrotada 18 vezes durante o torneio.

Na última vez que entrou em campo pelo campeonato, empatou por 1 a 1 com o Burnley que, até então, estava na zona de rebaixamento, em partida atrasada pela 18ª rodada.

Fora de casa, o Villa tem um desempenho mediano e ocupa o 10º lugar entre as equipes da Premier League, já que dos 54 pontos disputados longe do Villa Park conquistou 22. O time de Birmingham não tem chances de ser campeão do campeonato, mas pode atrasar o City na corrida pelo título.

No mesmo horário, às 12h (de Brasília), entram em campo também Liverpool e Wolverhampton, em Anfield. Em busca do vigésimo título inglês, os Reds precisam vencer e, ainda sim, dependem de pelo menos um empate do City para se tornarem líderes.

Já o Wolverhampton ocupa a oitava posição na tabela, com 51 pontos, e já não tem mais ambições na competição. O jogo será transmitido pelo serviço de streaming Star+.

Se o Manchester City perder e o Liverpool conseguir ao menos um empate, o título será decidido pelo primeiro critério de desempate. O saldo de gols da equipe de Guardiola é de 72 contra 66 do time de Klopp.

Confira a programação completa da Premier League neste domingo:

Premier League

12h

Manchester City x Aston Villa – ESPN e Star+

Liverpool x Wolverhampton – Star+

Arsenal x Everton – Star+

Brentford x Leeds United – Star+

Brighton x West Ham – Star+

Burley x Newcastle – Star+

Chelsea x Watford – Star+

Crystal Palace x Manchester United – Star+

Leicester x Southampton – Star+

Norwich x Tottenham – Star+

