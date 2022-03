Vaiado, Neymar reposta mensagem de Suárez: ‘Futebol sem memória’

Depois de ser vaiado por grande parte da torcida do Paris Saint-Germain, neste domingo, 13 Neymar não respondeu diretamente, mas repostou nas suas redes sociais uma mensagem de apoio de Luis Suárez, que foi seu companheiro de ataque na época em que jogava no Barcelona.

“Como sempre, futebol sem memória. Sempre com vocês!”, escreveu o atacante uruguaio ao publicar um foto com Neymar e Messi em seu perfil pessoal. O craque brasileiro repostou a foto e, em seguida, publicou uma outra imagem com a música “Mesmo sem entender”, do cantor gospel Thalles Roberto.

Na mesma linha de Suárez, outro ex-companheiro de Neymar que saiu em defesa dele e de Lionel Messi foi o espanhol Cesc Fàbregas, que hoje atua no Monaco. “O futebol não tem memória alguma… é uma pena. Sempre com vocês, irmãos”, escreveu em uma rede social.

Football has no memory whatsoever… it’s a shame. Always with you brothers 🙏🏻 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2022

Neymar e Messi foram vaiados na vitória do PSG sobre o Bordeaux neste domingo, no primeiro jogo após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nem o gol anotado aos sete minutos minutos do segundo tempo foi suficiente para o craque brasileiro ser poupado. Ele foi hostilizado pela torcida até o apito final.