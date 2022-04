Vai começar a Libertadores 2022: os palpites no guia PLACAR

A fase de grupos da Copa Libertadores de 2022 começa na próxima terça-feira, 5, com a visita de três clubes brasileiros ao exterior: o Athletico-PR visita o Caracas, às 19h15 (de Brasília), na Venezuela, enquanto às 21h30 o Corinthians encara o Always Ready, na Bolívia, e o Flamengo mede forças com o Sporting Cristal, no Peru. Como manda a tradição, a melhor forma de se inteirar sobre a competição é pelo Guia PLACAR da Libertadores, já está disponível em nossas plataformas digitais, em dispositivos iOS e também Android, e em breve nas bancas de todo o país.

A publicação traz uma análise de cada uma das 32 equipes que sonham com a glória eterna, com seu histórico no torneio e a ficha técnica das equipes brasileiras, além dos destaques dos concorrentes estrangeiros. Mantendo um hábito dos últimos anos, PLACAR apresenta os seus palpites para o torneio, levando em conta não apenas a primeira fase, mas toda a competição.

Dentre os represantes brasileiros, o atual bicampeão Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro são apontados pela revista como “candidatos ao título”. O Corinthians e o estreante Fortaleza integram a lista das equipes que “podem surpreender”, enquanto o Athletico Paranaense, e os também debutantes América Mineiro e Red Bull Bragantino constam como “figurantes” — lembrando, claro, que muitas vezes PLACAR pisou na bola nos palpites, como em 2020, quando o Santos pintava como zebra, mas chegou até a final.

O River Plate, da Argentina, é a única equipe de fora do Brasil apontada como “candidata ao título”, enquanto outras camisas pesadas do continente como Boca Juniors e Peñarol, neste momento, apenas “podem surpreender”. Confira, abaixo, alguns “spoilers da edição impressa” e garanta a sua, na íntegra, neste link.