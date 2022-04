Universidad Católica x Flamengo: onde assistir Libertadores nesta quinta

Universidad Católica x Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 28, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) e o jogo será transmitido ao vivo pela ESPN, Facebook da Copa Libertadores e Star+.

Com uma vitória por 2 a 1 diante do Sporting Cristal e uma derrota por 1 a 0 para o Talleres, o time da casa ocupa a terceira posição da Chave H. No Campeonato Chileno o Universidad está em 9º lugar, em 11 jogos, conseguiu quatro triunfos, um empate e seis derrotas.

Já o Flamengo é líder invicto do grupo H, com uma vitória por 1 a 0 diante do Sporting e outra por 3 a 1 contra o Talleres. No Brasileirão, o Rubro-negro se encontra na nona posição, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Agora a equipe de Paulo Sousa vai em busca de mais uma vitória fora de casa para manter a invencibilidade e pontuar na Libertadores.

Passadas as seis rodadas da fase de grupos, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a fase eliminatória da competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa Libertadores

19h

Universidad Católica x Flamengo – ESPN, Facebook (Copa Libertadores), Star+

21h

Olimpia x Colón – Facebook (Copa Libertadores)

23h

Always Ready x Deportivo Cali – ESPN, Conmebol TV, Star+

Copa Sul-Americana

19h15

Jorge Wilstermann x São Paulo – Conmebol TV

Defesa y Justicia x LDU – Conmebol TV

21h30

Unión La Calera x Santos – Conmebol TV

Oriente Petrolero x Junior Barranquilla – Conmebol TV

Barcelona de Guayaquil x Metropolitanos – Conmebol TV

Montevideo Wanderers x Lanús – Conmebol TV

