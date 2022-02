United vê erro em retorno de Cristiano Ronaldo e não forçará permanência

O badalado segundo casamento entre Cristiano Ronaldo e Manchester United pode terminar precocemente, logo ao final desta temporada. A informação é do tabloide inglês Mirror. De acordo com a publicação, a diretoria do clube avalia internamente a contratação de 27 de agosto como um erro e não irá se opor caso o jogador oficialize um pedido de transferência, o que deve acontecer caso não se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Ronaldo recebe o maior salário de toda a Premier League: 2 milhões de libras mensais (aproximadamente 14 milhões de reais). Ele tem contrato até junho de 2023, mas enfrenta problemas de relacionamento no vestiário, além de desempenho questionável apesar da artilharia da equipe.

Segundo recente informação do diário espanhol As, criou-se um clima tenso entre o craque e Ralf Rangnick, técnico interino do clube. CR7 pensa que o alemão “não tem nível” para comandar o time, e o treinador, por sua vez, disse que o atacante “deveria marcar mais gols”, mesmo o trabalho sendo em equipe.

Em campo, Ronaldo demorou a findar um longo jejum em 2022. Ele voltou a marcar em 15 de fevereiro, após 45 dias sem fazer um gol sequer com a camisa do United, incluindo um pênalti perdido em eliminação para o Middlesbrough na quarta fase da Copa da Inglaterra.

“De volta à pista! Ninguém desiste e só há uma maneira de voltar aos trilhos: trabalho duro, trabalho em equipe, trabalho sério. Todo o resto é apenas barulho”, escreveu CR7 em seu Twitter. Ele tem 15 bolas na rede em sua segunda passagem por Old Trafford.

Back on track! Nobody gives up and there’s only one way to get back on track: hard work, team work, serious work. Everything else is just noise. Let’s go Devils!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/u8sZzzJQn5

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 15, 2022