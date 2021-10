United contrata matemático para aperfeiçoar desempenho na temporada

Atualizado em 8 out 2021, 16h03 - Publicado em 8 out 2021, 15h51

Por Da Redação Atualizado em 8 out 2021, 16h03 - Publicado em 8 out 2021, 15h51

O Manchester United surpreendeu ao anunciar um reforço inusitado. Depois de investir em nomes como Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e Raphael Varane na última janela de transferências, o clube contratou o matemático inglês Dominic Jordan para melhorar o desempenho da equipe dentro de campo. Jorgan é analista, especialista em aperfeiçoamentos partir de planilha de dados.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Não se trata de substituir os elementos humanos de desempenho e tomada de decisão. Os treinadores sempre usarão seu conhecimento e julgamento, e os jogadores, sua experiência e instintos. Mas essas coisas podem ser complementadas pelo uso inteligente de dados”, explicou, em entrevista ao jornal inglês The Sun.

Segundo a publicação, ele é torcedor do United e contará com uma equipe de cientistas e analistas para coletar dados que ajudarão na tomada de decisão do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer e dos jogadores.

“Ciência de dados é o processo de usar métodos científicos para extrair conhecimento e percepções de dados barulhentos e aplicar esse conhecimento para fornecer percepções acionáveis”, afirmou.

Continua após a publicidade

O modelo mais conhecido inspirado em números é o do

, que jogou a última edição da Liga dos Campeões. A equipe dinamarquesa é, desde 2014, de propriedade do apostador profissional inglês Matthew Benham. “Quando há uma dúvida, eu confio nos números. Os números não mentem”, costuma dizer.

O credo no clube é usar números a exaustão, olhando os dados dos mais diversos ângulos e apostando em cheio em nomes que teriam pouca procura no mercado.

O modelo já foi chamado de Moneyball, termo que ficou popularizado pelo livro best seller escrito por Michael Lewis, posteriormente transformado em filme (O homem que mudou o jogo, protagonizado por Brad Pitt), que mostra uma nova perspectiva com base em análise de números proposta por Billy Beane na formação do Oakland Athletics, time de beisebol dos Estados Unidos.

O United é o quarto colocado no Campeonato Inglês, com 14 pontos em sete partidas, dois atrás do Chelsea, atual líder da competição. Na Liga dos Campeões somou três pontos em duas rodadas.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!