Um título, 99 anos e 50.000 habitantes: Villarreal, a zebra da Champions

O Villarreal é a sensação desta Liga dos Campeões da Europa. A equipe da pequena cidade espanhola de pouco mais de 50.000 habitantes se tornou o orgulho da região. O Submarino Amarelo já despachou dois favoritos e agora medirá forças com o Liverpool no duelo de ida da semifinal nesta quarta-feira,27, às 16h (de Brasília), em Anfield, às 16h (de Brasília).

O time espanhol conquistou a vaga para o mata-mata com a segunda melhor campanha do grupo F, um ponto atrás do Manchester United. Desde então, eliminou a Juventus, com direito a 3 a 0 fora de casa, e também o Bayern de Munique, com gol heroico no fim do jogo.

Com isso, o Villarreal chegou à sua segunda semifinal na história – em 2006, debutou na competição e só parou diante do vice-campeão Arsenal. Ainda disputou em 2009/10, 2012/13 e 2017/18 sem grandes feitos. Confira, abaixo, curiosidades sobre a grande zebra desta Champions.

Uma cidade que cabe em Anfield

A equipe carrega o nome do pequeno município de cerca de 51.130 habitantes, à leste do país, na província de Castelló, próxima à Valencia. Para se ter uma ideia, todos os habitantes da cidade poderiam estar presentes na Allianz Arena, em Munique, onde o Villarreal sacramentou à classificação a semi diante do Bayern de Munique, que tem cerca de 75.024 cadeiras, e também em Anfield, palco do jogo desta quarta, com mais de 53.000 lugares.

Noventa e nove anos e um título

Para entender o contexto ímpar da equipe é preciso olhar para atrás. Atual sétimo colocado da primeira divisão do Campeonato Espanhol, o Villarreal fez história ano passado ao conquistar seu primeiro título expressivo em 99 anos de fundação. O clube fundado em 1923 faturou a Liga Europa sobre ofavorito Manchester United, nos pênaltis. Antes, seu único troféu era o da terceira divisão espanhola, em 1970.

Emmery, o ‘Senhor Liga Europa’

Treinador da equipe desde julho de 2020, o espanhol Unai Emery é personagem central nas conquistas recentes do Submarino Amarelo. Com o título da Liga Europa, o técnico de 50 anos se tornou o maior vencedor da história do torneio, com quatro títulos. As conquistas anteriores foram à frente do Sevilla (em 2013/14, 2014/15, e 2015/16). Fortemente especulado no inglês Newcastle no fim do ano passado, Emery disse ‘não’ a proposto do ‘novo rico’ e decidiu continuar o trabalho no clube espanhol.

Gerard Moreno

Herói da campanha do Villarreal na Liga Europa, Moreno marcou duas vezes e fez quatro assistências em seis jogos nesta Champions. É um dos principais nomes do atual elenco e de onde tem grande identificação. Esta é sua segunda passagem pelo clube que o revelou. Estreou na temporada 2012/13, quando a equipe estava na segunda divisão e após mudança de ares retornou na temporada 2017/2018.

Jogadores de destaque:

Na atual campanha do clube na Champions, se destaca o atacante holandês Danjuma, que marcou seis vezes em dez jogos na competição. Balançou as redes nos jogos decisivos contra Bayern e Juventus. Como também faz atuação positiva o meia argentino Giovani Lo Celso, emprestado do Tottenham.

