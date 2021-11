Último ato? Gallardo é campeão argentino com o River e cobiçado no mercado

O River Plate derrotou o Racing por 4 a 0, nesta quinta-feira, 26, no Monumental de Nuñez, e confirmou a conquista do Campeonato Argentino de 2021 com três rodadas de antecedência. O troféu rompeu um jejum local de sete anos do clube – a última conquista de um Argentino havia acontecido em 2014 -, mas significou ainda mais para o técnico Marcelo Gallardo. Era o único que faltava em sua passagem pelo clube de Buenos Aires. Cobiçado por seleções e potências europeias, ele jurou amor pelo clube e admitiu incerteza sobre futuro: “é a decisão mais difícil da minha vida”.

Para conquistar a ‘Primera División’, maneira como o campeonato é chamado no país, o River venceu 16 dos 22 jogos disputados, empatou quatro e perdeu apenas dois. Somou 52 pontos e um aproveitamento de 78,7%.

A equipe de Gallardo teve ainda o melhor ataque da competição, com 48 gols, e a melhor defesa, com 13. Além disso, o artilheiro do torneio é o atacante de 21 anos Julian Álvarez, que balançou a rede 17 vezes no torneio.

Marcelo Gallardo chegou ao River Plate em 2014, no momento em que o time argentino se reconstruía após queda para a segunda divisão em 2011. O treinador precisou de poucos meses para levantar o primeiro troféu, a Copa Sul-Americana, conquistada sobre o badalado Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio.

Desde então, empilhou vitórias. Duas Libertadores (2015 e 2018), três vezes a Recopa Sul-Americana (2015, 2016 e 2019), três Copas da Argentina (2016, 2017 e 2019) e duas Supercopas (2017 e 2019), além de uma Copa Suruga, torneio entre o campeão da Sul-Americana e da Liga Japonesa, conquistada em 2015.

Faltava apenas o Campeonato Argentino. Assim, no ano em que seu contrato se encerra com o River Plate, Gallardo comandou a equipe ao título que não era vencido pelo clube desde a temporada 2013/14.

Especulado para substituir Oscar Tabárez na seleção uruguaia, El Muñeco também foi cogitado anteriormente em gigantes da Europa, como o Barcelona, que fechou com Xavi recentemente, e até mesmo o badalado Paris Saint-Germain.

