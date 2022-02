Uefa confirma mudança da final da Champions de Rússia para Paris

A Uefa confirmou a mudança da final da Liga dos Campeões de São Petersburgo, na Rússia, para Paris, na França. A decisão aconteceu nesta sexta-feira, 25, em reunião emergencial realizada pela entidade, a fim de discutir ações em vista dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, intensificados nesta semana, com ataques de bomba e embates armados. Outra decisão tomada no encontro foi estabelecer campo neutro obrigatório para clubes e seleções russa e ucraniana em jogos internacionais.

Convocada a fim de discutir o posicionamento da entidade que organiza o futebol na Europa, a reunião foi anunciada na última quinta-feira, 24, depois de bombas russas serem lançadas em território ucraniano.

Assim, a nova sede da final da Champions mudou de São Petersburgo para o Stade France, localizado em Saint-Denis, região metropolitana de Paris. O tradicional estádio foi palco da decisão da Copa do Mundo de 1998, vencida pela França no fatídico 3 a 0 sobre a seleção brasileira, além de ter recebido outras duas finais de Liga dos Campeões, em 2000 e 2006, conquistadas por Real Madrid e Barcelona, respectivamente. A data foi mantida e segue 28 de maio.

Na mesma reunião, a Uefa definiu que jogos com mando de clubes dos países e das seleções russa e ucraniana sejam jogados em campo neutro. A decisão vai ao encontro do pedido das federações da Polônia, República Checa e Suécia, que divulgaram nota se recusando a viajar à Rússia para a repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Com o conflito entre Rússia e Ucrânia escalando para duelos armados, jogadores de futebol do país se manifestaram sobre o fato geopolítico e causaram impacto. A Uefa não se manifestou sobre.

Antes mesmo da explosão armada do confronto, Roman Yaremchuk, atacante do Benfica nascido em Lviv, cidade no oeste da Ucrânia, expôs uma camiseta com o símbolo do brasão de armas de seu país. Oleksander Zinchenko, do Manchester City e destaque da seleção nacional, também esteve ativo nas redes sociais, com forte manifestação contra Putin, presidente russo, apagada em sequência.

Ao todo, 31 brasileiros atuam no campeonato ucraniano, sendo 13 deles no Shakhtar Donetsk. Parte relevantes dos atletas fizeram pedidos públicos de ajuda ao governo brasileiro, pedindo a evacuação do país. A embaixada do Brasil na nação do leste europeu afirmou que a operação será feita.

Após avanço de tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia nos últimos dias, o presidente Vladimir Putin anunciou uma “operação militar especial” na madrugada desta quinta-feira. Várias cidades ucranianas foram atacadas, com registros de bombardeios e explosões. A Ucrânia decretou Lei Marcial (substituição de leis do país por leis militares) e anunciou que distribuirá armas à população.

