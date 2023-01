Uefa altera formato das Eliminatórias da Copa do Mundo e da Euro

O Comitê Executivo da Uefa anunciou nesta quarta-feira, 25, mudanças no formato de classificação das seleções europeias para a Copa do Mundo, Eurocopa e também novidades no regulamento da Liga das Nações. A classificação para o Mundial e Euro terão mais grupos com menos seleções, enquanto o torneio continental passará a ter uma nova fase, as quartas de final, e o rebaixamento será decidido em playoffs. As mudanças só entrarão em vigor depois da Eurocopa de 2024, na Alemanha.

As eliminatórias para a Copa do Mundo e para a disputa da Eurocopa passarão a ter 12 grupos com quatro ou cinco times cada e não mais 10 grupos de cinco ou seis. Os líderes se classificarão direto para o torneio seguinte (Mundial ou Eurocopa), e os segundo colocados seguirão para uma repescagem. A Copa de 2026, que será realizado no México, nos Estados Unidos e no Canadá, terá 16 equipes europeias.

Já a nova etapa da Liga das Nações seguirá o esquema de jogos de ida e volta entre os primeiros e os segundos colocados da primeira divisão do torneio, a Liga A. Segundo a Uefa, a ideia é que as quartas de final aconteçam em março. Os vencedores disputarão o Final Four (semifinal e final) em junho, assim como na atual edição.

Outra mudança anunciada pela Uefa diz respeito ao rebaixamento. As seleções que terminarem em terceiro lugar das Ligas A e B disputarão o playoff, em jogos de ida e volta, contra os segundos colocados das Ligas B e C. O objetivo da entidade é dar mais competitividade à Liga das Nações e deixar as Eliminatórias menos previsíveis.

Enquanto isso, as semifinais desta edição da Liga das Nações já estão com duelos definidos. Espanha x Itália e Croácia x Holanda fazem a semifinal nos dias 14 e 15 de junho de 2023. Os vencedores do duelo entram em campo pela finalíssima no dia 18 de junho deste ano, que será el Roterdã, na Holanda.

A Uefa também anunciou que a final da Supercopa da Europa de 2023 (entre os clubes campeões da Champions e da Liga Europa), que estava prevista para Kazan, na Rússia, foi transferida para Atenas, na Grécia, devido à invasão russa na Ucrânia.